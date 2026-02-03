Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ЦБ оценили рост ВВП России в 2025 году около одного процента - 03.02.2026
Здание ЦБ РФ
Аналитики ЦБ оценили рост ВВП России в 2025 году около одного процента
2026-02-03T19:23+0300
2026-02-03T19:23+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ по итогам 2025 года сложился вблизи 1%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Это совпадает с первой оценкой финансово-экономических властей, озвученной во вторник вице-премьером Александром Новаком. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Поддержание жестких ДКУ на протяжении 2025 года замедлило темпы расширения агрегированного спроса до более устойчивых, и по итогам года рост ВВП, вероятно, сложился вблизи нижней границы прогнозного диапазона в 1,0-2,0%", - сообщается в бюллетене. Ранее во вторник Новак заявил, что рост экономики РФ за 2025 год составил 1%.
рф
19:23 03.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ по итогам 2025 года сложился вблизи 1%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Это совпадает с первой оценкой финансово-экономических властей, озвученной во вторник вице-премьером Александром Новаком.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Поддержание жестких ДКУ на протяжении 2025 года замедлило темпы расширения агрегированного спроса до более устойчивых, и по итогам года рост ВВП, вероятно, сложился вблизи нижней границы прогнозного диапазона в 1,0-2,0%", - сообщается в бюллетене.
Ранее во вторник Новак заявил, что рост экономики РФ за 2025 год составил 1%.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
