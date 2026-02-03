https://1prime.ru/20260203/tsb-867159281.html

Аналитики ЦБ оценили рост ВВП России в 2025 году около одного процента

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ по итогам 2025 года сложился вблизи 1%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Это совпадает с первой оценкой финансово-экономических властей, озвученной во вторник вице-премьером Александром Новаком. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Поддержание жестких ДКУ на протяжении 2025 года замедлило темпы расширения агрегированного спроса до более устойчивых, и по итогам года рост ВВП, вероятно, сложился вблизи нижней границы прогнозного диапазона в 1,0-2,0%", - сообщается в бюллетене. Ранее во вторник Новак заявил, что рост экономики РФ за 2025 год составил 1%.

