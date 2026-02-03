Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ оценили рост доли нерезидентов в ОФЗ за декабрь
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
В ЦБ оценили рост доли нерезидентов в ОФЗ за декабрь
2026-02-03T20:11+0300
2026-02-03T20:11+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам декабря выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,4%, следует из материалов Банка России. По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ составляла минимальные 3,3%. Согласно данным ЦБ, предыдущий исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался на начало 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли за декабрь до 1 триллиона рублей с 963 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 января вырос до 29,76 триллиона рублей с 29,207 триллиона месяцем ранее.
20:11 03.02.2026
 
Банк России
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам декабря выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,4%, следует из материалов Банка России.
По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ составляла минимальные 3,3%. Согласно данным ЦБ, предыдущий исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался на начало 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли за декабрь до 1 триллиона рублей с 963 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 января вырос до 29,76 триллиона рублей с 29,207 триллиона месяцем ранее.
