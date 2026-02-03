https://1prime.ru/20260203/tsb-867160721.html
В ЦБ оценили рост доли нерезидентов в ОФЗ за декабрь
2026-02-03T20:11+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам декабря выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,4%, следует из материалов Банка России. По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ составляла минимальные 3,3%. Согласно данным ЦБ, предыдущий исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался на начало 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли за декабрь до 1 триллиона рублей с 963 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 января вырос до 29,76 триллиона рублей с 29,207 триллиона месяцем ранее.
