https://1prime.ru/20260203/tsb-867161680.html

В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России

В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России - 03.02.2026, ПРАЙМ

В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России

Оперативные показатели указывают на оживление экономической и кредитной активности в РФ в четвертом квартале 2025 года, говорится в бюллетене департамента... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T20:35+0300

2026-02-03T20:35+0300

2026-02-03T20:35+0300

банк россии

финансы

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Оперативные показатели указывают на оживление экономической и кредитной активности в РФ в четвертом квартале 2025 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В 2025 году ВВП вырос, причем оперативные показатели указывают, что в четвертом квартале наблюдалось оживление экономической и кредитной активности… экономическая активность выросла по сравнению с третьим кварталом, причем довольно заметно", - говорится в бюллетене. Тем самым, как и предполагает прогноз Банка России, в условиях проводимой ДКП сохранился повышательный тренд экономической активности. Аналитики поясняют, что рост по-прежнему во многом определяется потребительским спросом, который, в свою очередь, опирается на рост доходов. "Как и раньше, при сохранении высокой нормы сбережений доходы позволяют одновременно увеличивать потребление", - отмечают они, добавляя, что важным фактором роста также выступил спрос со стороны государства. "Оживление в четвертом квартале кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегментах дополнительно поддержало спрос в экономике", - подчеркивается в бюллетене.

https://1prime.ru/20260203/tsb-867159281.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, банк россия