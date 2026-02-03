Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России
В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России
В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России - 03.02.2026, ПРАЙМ
В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России
Оперативные показатели указывают на оживление экономической и кредитной активности в РФ в четвертом квартале 2025 года, говорится в бюллетене департамента... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T20:35+0300
2026-02-03T20:35+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Оперативные показатели указывают на оживление экономической и кредитной активности в РФ в четвертом квартале 2025 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В 2025 году ВВП вырос, причем оперативные показатели указывают, что в четвертом квартале наблюдалось оживление экономической и кредитной активности… экономическая активность выросла по сравнению с третьим кварталом, причем довольно заметно", - говорится в бюллетене. Тем самым, как и предполагает прогноз Банка России, в условиях проводимой ДКП сохранился повышательный тренд экономической активности. Аналитики поясняют, что рост по-прежнему во многом определяется потребительским спросом, который, в свою очередь, опирается на рост доходов. "Как и раньше, при сохранении высокой нормы сбережений доходы позволяют одновременно увеличивать потребление", - отмечают они, добавляя, что важным фактором роста также выступил спрос со стороны государства. "Оживление в четвертом квартале кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегментах дополнительно поддержало спрос в экономике", - подчеркивается в бюллетене.
финансы, россия, рф, банк россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
20:35 03.02.2026
 
В ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в России

Аналитики ЦБ отметили оживление экономической и кредитной активности в РФ в IV квартале

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Оперативные показатели указывают на оживление экономической и кредитной активности в РФ в четвертом квартале 2025 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"В 2025 году ВВП вырос, причем оперативные показатели указывают, что в четвертом квартале наблюдалось оживление экономической и кредитной активности… экономическая активность выросла по сравнению с третьим кварталом, причем довольно заметно", - говорится в бюллетене.
Тем самым, как и предполагает прогноз Банка России, в условиях проводимой ДКП сохранился повышательный тренд экономической активности.
Аналитики поясняют, что рост по-прежнему во многом определяется потребительским спросом, который, в свою очередь, опирается на рост доходов.
"Как и раньше, при сохранении высокой нормы сбережений доходы позволяют одновременно увеличивать потребление", - отмечают они, добавляя, что важным фактором роста также выступил спрос со стороны государства.
"Оживление в четвертом квартале кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегментах дополнительно поддержало спрос в экономике", - подчеркивается в бюллетене.
Аналитики ЦБ оценили рост ВВП России в 2025 году около одного процента
Аналитики ЦБ оценили рост ВВП России в 2025 году около одного процента
Банк России
 
 
