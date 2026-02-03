https://1prime.ru/20260203/ukraina-867137863.html

В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осадив Зеленского

В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осадив Зеленского - 03.02.2026, ПРАЙМ

В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осадив Зеленского

Корреспондент Кристоф Ваннер из немецкого издания Welt подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T05:18+0300

2026-02-03T05:18+0300

2026-02-03T05:18+0300

общество

мировая экономика

украина

донбасс

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Корреспондент Кристоф Ваннер из немецкого издания Welt подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает упорствовать в территориальном споре."Когда я слушаю Виталия Кима, тогда я прихожу к выводу, что, возможно, он бы согласился бы с тем, что Украина уступает территорию россиянам, уходя с Донбасса, ДНР и ЛНР", — пояснил он.Корреспондент подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает упорствовать в территориальном споре."У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский видит ситуацию иначе, и не хочет выполнять требования по территориям, которые выдвигают россиянами", — подытожил корреспондент. Накануне Виталий Ким, давая интервью изданию The Independent, отметил, что Киеву следует максимально быстро заключить мирное соглашение с Россией. Он также подчеркнул, что возвращение Украины к границам 1991 года представляется невозможным.В январе первая встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности, в которую входят представители Москвы, Киева и Вашингтона, состоялась в Абу-Даби. Следующая встреча была запланирована на 1 февраля. Однако, как объявил Зеленский, ее перенесли на среду и четверг. Кремль сообщил, что американская сторона признала, что достигнуть долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже. Вывод Вооруженных Сил Украины из Донбасса остается ключевым требованием Москвы.

https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867124993.html

https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867110253.html

https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867109754.html

украина

донбасс

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, донбасс, киев, владимир зеленский