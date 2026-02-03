В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осадив Зеленского
Welt: призвавший к миру глава Николаевской области популярнее Владимира Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Корреспондент Кристоф Ваннер из немецкого издания Welt подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает упорствовать в территориальном споре.
"Когда я слушаю Виталия Кима, тогда я прихожу к выводу, что, возможно, он бы согласился бы с тем, что Украина уступает территорию россиянам, уходя с Донбасса, ДНР и ЛНР", — пояснил он.
"У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский видит ситуацию иначе, и не хочет выполнять требования по территориям, которые выдвигают россиянами", — подытожил корреспондент.
Накануне Виталий Ким, давая интервью изданию The Independent, отметил, что Киеву следует максимально быстро заключить мирное соглашение с Россией. Он также подчеркнул, что возвращение Украины к границам 1991 года представляется невозможным.
В январе первая встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности, в которую входят представители Москвы, Киева и Вашингтона, состоялась в Абу-Даби. Следующая встреча была запланирована на 1 февраля. Однако, как объявил Зеленский, ее перенесли на среду и четверг.
Кремль сообщил, что американская сторона признала, что достигнуть долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже. Вывод Вооруженных Сил Украины из Донбасса остается ключевым требованием Москвы.