В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осадив Зеленского - 03.02.2026
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осадив Зеленского
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Корреспондент Кристоф Ваннер из немецкого издания Welt подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает упорствовать в территориальном споре."Когда я слушаю Виталия Кима, тогда я прихожу к выводу, что, возможно, он бы согласился бы с тем, что Украина уступает территорию россиянам, уходя с Донбасса, ДНР и ЛНР", — пояснил он.Корреспондент подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает упорствовать в территориальном споре."У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский видит ситуацию иначе, и не хочет выполнять требования по территориям, которые выдвигают россиянами", — подытожил корреспондент. Накануне Виталий Ким, давая интервью изданию The Independent, отметил, что Киеву следует максимально быстро заключить мирное соглашение с Россией. Он также подчеркнул, что возвращение Украины к границам 1991 года представляется невозможным.В январе первая встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности, в которую входят представители Москвы, Киева и Вашингтона, состоялась в Абу-Даби. Следующая встреча была запланирована на 1 февраля. Однако, как объявил Зеленский, ее перенесли на среду и четверг. Кремль сообщил, что американская сторона признала, что достигнуть долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже. Вывод Вооруженных Сил Украины из Донбасса остается ключевым требованием Москвы.
05:18 03.02.2026
 
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осадив Зеленского

Welt: призвавший к миру глава Николаевской области популярнее Владимира Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Корреспондент Кристоф Ваннер из немецкого издания Welt подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает упорствовать в территориальном споре.
"Когда я слушаю Виталия Кима, тогда я прихожу к выводу, что, возможно, он бы согласился бы с тем, что Украина уступает территорию россиянам, уходя с Донбасса, ДНР и ЛНР", — пояснил он.
Корреспондент подчеркнул, что Ким пользуется значительной поддержкой в Николаевской области, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает упорствовать в территориальном споре.
"У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский видит ситуацию иначе, и не хочет выполнять требования по территориям, которые выдвигают россиянами", — подытожил корреспондент.
Накануне Виталий Ким, давая интервью изданию The Independent, отметил, что Киеву следует максимально быстро заключить мирное соглашение с Россией. Он также подчеркнул, что возвращение Украины к границам 1991 года представляется невозможным.
В январе первая встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности, в которую входят представители Москвы, Киева и Вашингтона, состоялась в Абу-Даби. Следующая встреча была запланирована на 1 февраля. Однако, как объявил Зеленский, ее перенесли на среду и четверг.
Кремль сообщил, что американская сторона признала, что достигнуть долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже. Вывод Вооруженных Сил Украины из Донбасса остается ключевым требованием Москвы.
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАДОНБАССКиевВладимир Зеленский
 
 
