В Германии раскрыли коварный план Зеленского
BZ: Зеленский пытается держать дистанцию от темы мобилизации на Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, Владимир Зеленский стремится отдалить себя от вопроса мобилизации в стране, активно используя медийные ресурсы.
"Более понятное объяснение этого процесса в разговорах с украинцами может трактоваться так: Зеленский пытается дистанцироваться от все более ожесточающейся проблемы мобилизации через cредства массовой информации", — говорится в материале.
По мнению газеты, стратегия президента заключается в том, чтобы убедить общественность в том, что он не связан напрямую с деятельностью ТЦК, хотя официально отвечает за военные действия в стране.
"По другой версии, Киев надеется на скорейшее прекращение боевых действий и поэтому уже готовит послабления в мобилизации. Однако прорыва в переговорах пока не предвидится", — говорится в материале.
Недавние события выявили уязвимость киевского режима из-за нехватки личного состава в ВСУ. Жесткие акции сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих призыву, регулярно вызывают возмущение и протесты. В сети распространяются видео насильственной мобилизации, где военнослужащие забирают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу.
14 января депутат Верховной Рады Ярослав Железняк объявил, что парламент Украины проголосовал за продление военного положения и мобилизации на три месяца вперёд — до 4 марта. На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а уже на следующий день Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.