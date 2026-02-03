https://1prime.ru/20260203/ukraina-867138263.html

В Германии раскрыли коварный план Зеленского

В Германии раскрыли коварный план Зеленского - 03.02.2026, ПРАЙМ

В Германии раскрыли коварный план Зеленского

Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, Владимир Зеленский стремится отдалить себя от вопроса мобилизации в стране, активно используя медийные ресурсы. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T05:29+0300

2026-02-03T05:29+0300

2026-02-03T05:29+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, Владимир Зеленский стремится отдалить себя от вопроса мобилизации в стране, активно используя медийные ресурсы. "Более понятное объяснение этого процесса в разговорах с украинцами может трактоваться так: Зеленский пытается дистанцироваться от все более ожесточающейся проблемы мобилизации через cредства массовой информации", — говорится в материале.По мнению газеты, стратегия президента заключается в том, чтобы убедить общественность в том, что он не связан напрямую с деятельностью ТЦК, хотя официально отвечает за военные действия в стране. "По другой версии, Киев надеется на скорейшее прекращение боевых действий и поэтому уже готовит послабления в мобилизации. Однако прорыва в переговорах пока не предвидится", — говорится в материале.Недавние события выявили уязвимость киевского режима из-за нехватки личного состава в ВСУ. Жесткие акции сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих призыву, регулярно вызывают возмущение и протесты. В сети распространяются видео насильственной мобилизации, где военнослужащие забирают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу. 14 января депутат Верховной Рады Ярослав Железняк объявил, что парламент Украины проголосовал за продление военного положения и мобилизации на три месяца вперёд — до 4 марта. На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а уже на следующий день Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

https://1prime.ru/20260203/ukraina-867137863.html

https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867124993.html

https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867109754.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, всу