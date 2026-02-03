Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украине вынесли приговор из-за случившегося на переговорах с Россией - 03.02.2026, ПРАЙМ
Украине вынесли приговор из-за случившегося на переговорах с Россией
США снизили интерес к ситуации на Украине, сосредоточив внимание на Иране, заявил профессор Томас Йегер из Кельнского университета в эфире ntv Nachricten. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США снизили интерес к ситуации на Украине, сосредоточив внимание на Иране, заявил профессор Томас Йегер из Кельнского университета в эфире ntv Nachricten. "В настоящее время США в своей внешней политике отдают приоритет Ирану, который находится под военной угрозой", — отметил он. Йегер добавил, что Вашингтон стремится к быстрому разрешению ситуации с Тегераном, поэтому вопрос урегулирования украинского конфликта получает меньше внимания. Тем временем Россия продолжает настаивать на своих основных требований. На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны". При этом деталей он не раскрыл. В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным. Мирный процесс по Украине По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
07:22 03.02.2026
 
Украине вынесли приговор из-за случившегося на переговорах с Россией

Профессор Йегер: Украина ушла из фокуса США из-за ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США снизили интерес к ситуации на Украине, сосредоточив внимание на Иране, заявил профессор Томас Йегер из Кельнского университета в эфире ntv Nachricten.
"В настоящее время США в своей внешней политике отдают приоритет Ирану, который находится под военной угрозой", — отметил он.
Йегер добавил, что Вашингтон стремится к быстрому разрешению ситуации с Тегераном, поэтому вопрос урегулирования украинского конфликта получает меньше внимания. Тем временем Россия продолжает настаивать на своих основных требований.
На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны". При этом деталей он не раскрыл.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.

Мирный процесс по Украине

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
 
