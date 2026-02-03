https://1prime.ru/20260203/ukraina-867139997.html

В Киеве резко высказались о территориях России

В Киеве резко высказались о территориях России - 03.02.2026, ПРАЙМ

В Киеве резко высказались о территориях России

Передача контролируемых Россией территорий Киеву рассматривается экс-послом Украины в США Валерием Чалым как единственная возможность для достижения мира, о чем | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T07:25+0300

2026-02-03T07:25+0300

2026-02-03T07:34+0300

мировая экономика

общество

украина

донбасс

киев

владимир путин

дональд трамп

meta

instagram

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Передача контролируемых Россией территорий Киеву рассматривается экс-послом Украины в США Валерием Чалым как единственная возможность для достижения мира, о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook*."Единственный правдивый путь к миру – не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> (Уход России с территорий. — Прим. Ред.) Украины!" — написал он.Мирный процесс по УкраинеСогласно данным зарубежных информационных источников, владеющим планом Штатов, он предполагает передачу под российский контроль всего Донбасса и признание Крыма, чтобы также заморозить основные линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Дополнительно предполагается сокращение численности украинских вооружённых сил вдвое и запрет размещения иностранных войск и дальнобойного оружия на территории Украины. Эти переговоры предварялись встречей в ОАЭ с участием Владимира Путина и делегации, возглавляемой спецпредставителем Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом. По мнению представителей Кремля, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, обозначенной в Анкоридже, надежды на долгосрочное разрешение конфликта остаются маловероятными. Вывод украинских войск из Донбасса продолжает оставаться ключевым условием Москвы. Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260203/infantino-867138037.html

https://1prime.ru/20260202/kim-867113596.html

https://1prime.ru/20260202/ukraina-867110540.html

украина

донбасс

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, донбасс, киев, владимир путин, дональд трамп, meta, instagram