В Киеве резко высказались о территориях России - 03.02.2026
В Киеве резко высказались о территориях России
В Киеве резко высказались о территориях России - 03.02.2026
В Киеве резко высказались о территориях России
Передача контролируемых Россией территорий Киеву рассматривается экс-послом Украины в США Валерием Чалым как единственная возможность для достижения мира, о чем | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Передача контролируемых Россией территорий Киеву рассматривается экс-послом Украины в США Валерием Чалым как единственная возможность для достижения мира, о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook*."Единственный правдивый путь к миру – не поощрение &lt;…&gt; к дальнейшим территориальным претензиям, а &lt;…&gt; (Уход России с территорий. — Прим. Ред.) Украины!" — написал он.Мирный процесс по УкраинеСогласно данным зарубежных информационных источников, владеющим планом Штатов, он предполагает передачу под российский контроль всего Донбасса и признание Крыма, чтобы также заморозить основные линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Дополнительно предполагается сокращение численности украинских вооружённых сил вдвое и запрет размещения иностранных войск и дальнобойного оружия на территории Украины. Эти переговоры предварялись встречей в ОАЭ с участием Владимира Путина и делегации, возглавляемой спецпредставителем Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом. По мнению представителей Кремля, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, обозначенной в Анкоридже, надежды на долгосрочное разрешение конфликта остаются маловероятными. Вывод украинских войск из Донбасса продолжает оставаться ключевым условием Москвы. Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
мировая экономика, общество, украина, донбасс, киев, владимир путин, дональд трамп, meta, instagram
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ДОНБАСС, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Meta, Instagram
07:25 03.02.2026 (обновлено: 07:34 03.02.2026)
 
В Киеве резко высказались о территориях России

Экс-посол Украины Чалый призвал отдать Киеву освобожденные Россией территории

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Передача контролируемых Россией территорий Киеву рассматривается экс-послом Украины в США Валерием Чалым как единственная возможность для достижения мира, о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook*.
"Единственный правдивый путь к миру – не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> (Уход России с территорий. — Прим. Ред.) Украины!" — написал он.
Мирный процесс по Украине
Согласно данным зарубежных информационных источников, владеющим планом Штатов, он предполагает передачу под российский контроль всего Донбасса и признание Крыма, чтобы также заморозить основные линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.
Дополнительно предполагается сокращение численности украинских вооружённых сил вдвое и запрет размещения иностранных войск и дальнобойного оружия на территории Украины.
Эти переговоры предварялись встречей в ОАЭ с участием Владимира Путина и делегации, возглавляемой спецпредставителем Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом. По мнению представителей Кремля, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, обозначенной в Анкоридже, надежды на долгосрочное разрешение конфликта остаются маловероятными.
Вывод украинских войск из Донбасса продолжает оставаться ключевым условием Москвы. Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мировая экономика, Общество, УКРАИНА, ДОНБАСС, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Meta, Instagram
 
 
