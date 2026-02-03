https://1prime.ru/20260203/ukraina-867139997.html
В Киеве резко высказались о территориях России
В Киеве резко высказались о территориях России - 03.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве резко высказались о территориях России
Передача контролируемых Россией территорий Киеву рассматривается экс-послом Украины в США Валерием Чалым как единственная возможность для достижения мира, о чем | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T07:25+0300
2026-02-03T07:25+0300
2026-02-03T07:34+0300
мировая экономика
общество
украина
донбасс
киев
владимир путин
дональд трамп
meta
instagram
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Передача контролируемых Россией территорий Киеву рассматривается экс-послом Украины в США Валерием Чалым как единственная возможность для достижения мира, о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook*."Единственный правдивый путь к миру – не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> (Уход России с территорий. — Прим. Ред.) Украины!" — написал он.Мирный процесс по УкраинеСогласно данным зарубежных информационных источников, владеющим планом Штатов, он предполагает передачу под российский контроль всего Донбасса и признание Крыма, чтобы также заморозить основные линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Дополнительно предполагается сокращение численности украинских вооружённых сил вдвое и запрет размещения иностранных войск и дальнобойного оружия на территории Украины. Эти переговоры предварялись встречей в ОАЭ с участием Владимира Путина и делегации, возглавляемой спецпредставителем Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом. По мнению представителей Кремля, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, обозначенной в Анкоридже, надежды на долгосрочное разрешение конфликта остаются маловероятными. Вывод украинских войск из Донбасса продолжает оставаться ключевым условием Москвы. Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Киеве резко высказались о территориях России
