В Британии оценили, что задумала Каллас против России

МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Александр Меркурис, британский военный аналитик, предположил в эфире своего YouTube-канала, что Кая Каллас, возглавляющая дипломатию ЕС, может помешать новому раунду переговоров в ОАЭ между Россией и Украиной. "Что касается Украины, то она (Каллас. — Прим. Ред.) ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится", — пояснил он.Меркурис считает, что Каллас может попытаться использовать разногласия между Киевом и Москвой, чтобы помочь Зеленскому отсрочить переговорный процесс. "Расчет на то, что россияне устанут и скажут, что, мол, мир с Зеленским невозможен и единственный образ достичь мира — это его сместить", — предположил Меркурис.Вчера руководство дипломатии ЕС в лице Каи Каллас отметило, что "в вопросе урегулирования по Украине России незачем разговаривать с европейцами, так как они уже взаимодействуют с американцами." Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в понедельник подтвердил, что следующий раунд обсуждений между представителями России, США и Украины о разрешении конфликта пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.
