Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Придет не одна". На Западе забили тревогу из-за Украины - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/ukraina-867162759.html
"Придет не одна". На Западе забили тревогу из-за Украины
"Придет не одна". На Западе забили тревогу из-за Украины - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Придет не одна". На Западе забили тревогу из-за Украины
Европейский союз не планирует и никогда не намеревался принимать Украину в объединение, утверждает хорватское издание Advance. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:00+0300
2026-02-03T21:00+0300
украина
киев
молдавия
владимир зеленский
фридрих мерц
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Европейский союз не планирует и никогда не намеревался принимать Украину в объединение, утверждает хорватское издание Advance. "Западные члены Европейского союза не считают, что с этической точки зрения чем-то обязаны Украине. Их больше интересуют строки в государственных бюджетах. &lt;…&gt; Вступление такой страны в Европейский союз станет потрясением для всей системы единой сельскохозяйственной политики. &lt;…&gt; Украина придет не одна, а потянет за собой вопрос Молдавии, оставшихся государств Западных Балкан и дополнительных кандидатов. &lt;…&gt; Ни одному западному правительству такое не нужно", — говорится в публикации.Издание считает, что Киев "ждет вознаграждения, которого никогда не дождется", поскольку его "никто всерьез и не планировал".В январе Владимир Зеленский потребовал от ЕС включения Украины в состав союза к 2027 году. Он выразил желание получить "конкретную дату" в договоре "об окончании войны". Впоследствии немецкое издание Die Zeit сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрой интеграции Украины в ЕС. Он подчеркнул, что каждая страна, претендующая на членство в ЕС, должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, и этот процесс обычно занимает несколько лет. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление. В Евросоюзе не раз подчеркивали, что это решение носило, в основном, символический характер для поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Украины. Однако некоторые европейские страны выступают против членства Киева в ЕС. Например, польские власти неоднократно заявляли о блокировании вступления Украины в Европейский союз, если Киев не удовлетворит их просьбу об эксгумации жертв Волынской резни. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш утверждал, что прием Украины в ЕС будет исторической ошибкой, так как ее действия не соответствуют статусу страны-кандидата в члены сообщества.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260203/ryutte-867162409.html
украина
киев
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, молдавия, владимир зеленский, фридрих мерц, дмитрий песков, ес
УКРАИНА, Киев, МОЛДАВИЯ, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, ЕС
21:00 03.02.2026
 
"Придет не одна". На Западе забили тревогу из-за Украины

Advance: Евросоюз не планирует и никогда не хотел принимать Украину в объединение

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Европейский союз не планирует и никогда не намеревался принимать Украину в объединение, утверждает хорватское издание Advance.
"Западные члены Европейского союза не считают, что с этической точки зрения чем-то обязаны Украине. Их больше интересуют строки в государственных бюджетах. <…> Вступление такой страны в Европейский союз станет потрясением для всей системы единой сельскохозяйственной политики. <…> Украина придет не одна, а потянет за собой вопрос Молдавии, оставшихся государств Западных Балкан и дополнительных кандидатов. <…> Ни одному западному правительству такое не нужно", — говорится в публикации.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Издание считает, что Киев "ждет вознаграждения, которого никогда не дождется", поскольку его "никто всерьез и не планировал".
В январе Владимир Зеленский потребовал от ЕС включения Украины в состав союза к 2027 году. Он выразил желание получить "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
Впоследствии немецкое издание Die Zeit сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрой интеграции Украины в ЕС. Он подчеркнул, что каждая страна, претендующая на членство в ЕС, должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, и этот процесс обычно занимает несколько лет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление. В Евросоюзе не раз подчеркивали, что это решение носило, в основном, символический характер для поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Украины.
Однако некоторые европейские страны выступают против членства Киева в ЕС. Например, польские власти неоднократно заявляли о блокировании вступления Украины в Европейский союз, если Киев не удовлетворит их просьбу об эксгумации жертв Волынской резни. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш утверждал, что прием Украины в ЕС будет исторической ошибкой, так как ее действия не соответствуют статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине
20:53
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАКиевМОЛДАВИЯВладимир ЗеленскийФридрих МерцДмитрий ПесковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала