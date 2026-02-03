https://1prime.ru/20260203/ukraina-867162759.html

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Европейский союз не планирует и никогда не намеревался принимать Украину в объединение, утверждает хорватское издание Advance. "Западные члены Европейского союза не считают, что с этической точки зрения чем-то обязаны Украине. Их больше интересуют строки в государственных бюджетах. <…> Вступление такой страны в Европейский союз станет потрясением для всей системы единой сельскохозяйственной политики. <…> Украина придет не одна, а потянет за собой вопрос Молдавии, оставшихся государств Западных Балкан и дополнительных кандидатов. <…> Ни одному западному правительству такое не нужно", — говорится в публикации.Издание считает, что Киев "ждет вознаграждения, которого никогда не дождется", поскольку его "никто всерьез и не планировал".В январе Владимир Зеленский потребовал от ЕС включения Украины в состав союза к 2027 году. Он выразил желание получить "конкретную дату" в договоре "об окончании войны". Впоследствии немецкое издание Die Zeit сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрой интеграции Украины в ЕС. Он подчеркнул, что каждая страна, претендующая на членство в ЕС, должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, и этот процесс обычно занимает несколько лет. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление. В Евросоюзе не раз подчеркивали, что это решение носило, в основном, символический характер для поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Украины. Однако некоторые европейские страны выступают против членства Киева в ЕС. Например, польские власти неоднократно заявляли о блокировании вступления Украины в Европейский союз, если Киев не удовлетворит их просьбу об эксгумации жертв Волынской резни. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш утверждал, что прием Украины в ЕС будет исторической ошибкой, так как ее действия не соответствуют статусу страны-кандидата в члены сообщества.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

