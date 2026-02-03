Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян работают сверхурочно - 03.02.2026
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян работают сверхурочно
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян работают сверхурочно - 03.02.2026, ПРАЙМ
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян работают сверхурочно
Почти половина работающих россиян (47%) говорят, что в последний год им приходилось работать сверхурочно, 52% опрошенных не сталкивались с подобным, следует из... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T13:55+0300
2026-02-03T13:55+0300
россия
общество
рф
вциом
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Почти половина работающих россиян (47%) говорят, что в последний год им приходилось работать сверхурочно, 52% опрошенных не сталкивались с подобным, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. При этом среди тех, кто работал сверх стандартного рабочего времени, установленного трудовым договором или контрактом, только 27% респондентов отметили, что получали соответствующую доплату за работу сверхурочно, тогда как 6% - получили меньше положенного, а 14% - работали без доплаты. В то же время восемь из десяти россиян (86%) подчеркнули, что в их организации сверхурочная работа носит в целом добровольный характер, из них 61% опрошенных ответили, что у них такая практика полностью добровольна, по желанию работников, 25% - что скорее добровольна, но есть высказанные ожидания руководства. Тогда как 5% респондентов заявили, что в их организации сверхурочная работа скорее не добровольна, часто под давлением руководства, а 2% - что полностью принудительна, без возможности отказаться. Согласно результатам опроса, 41% граждан РФ относятся негативно к законопроекту, нацеленному на увеличение допустимого лимита сверхурочных работ в два раза - с 120 до 240 часов в год. И только 31% положительно относятся к инициативе, 26% - безразлично. Кроме того, более половины респондентов (55%) уверены, что, если лимит сверхурочной работы будет увеличен, главными выгодоприобретателями изменений станут работодатели. И лишь по 14% считают, что выгоду получат государство или работник. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 18 января 2026 года среди 662 работающих по найму россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,8%.
рф
россия, общество , рф, вциом
РОССИЯ, Общество , РФ, ВЦИОМ
13:55 03.02.2026
 
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян работают сверхурочно

ВЦИОМ: почти половина работающих россиян в последний год работали сверхурочно

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Почти половина работающих россиян (47%) говорят, что в последний год им приходилось работать сверхурочно, 52% опрошенных не сталкивались с подобным, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
При этом среди тех, кто работал сверх стандартного рабочего времени, установленного трудовым договором или контрактом, только 27% респондентов отметили, что получали соответствующую доплату за работу сверхурочно, тогда как 6% - получили меньше положенного, а 14% - работали без доплаты.
В то же время восемь из десяти россиян (86%) подчеркнули, что в их организации сверхурочная работа носит в целом добровольный характер, из них 61% опрошенных ответили, что у них такая практика полностью добровольна, по желанию работников, 25% - что скорее добровольна, но есть высказанные ожидания руководства. Тогда как 5% респондентов заявили, что в их организации сверхурочная работа скорее не добровольна, часто под давлением руководства, а 2% - что полностью принудительна, без возможности отказаться.
Согласно результатам опроса, 41% граждан РФ относятся негативно к законопроекту, нацеленному на увеличение допустимого лимита сверхурочных работ в два раза - с 120 до 240 часов в год. И только 31% положительно относятся к инициативе, 26% - безразлично.
Кроме того, более половины респондентов (55%) уверены, что, если лимит сверхурочной работы будет увеличен, главными выгодоприобретателями изменений станут работодатели. И лишь по 14% считают, что выгоду получат государство или работник.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 18 января 2026 года среди 662 работающих по найму россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,8%.
 
РОССИЯОбществоРФВЦИОМ
 
 
Заголовок открываемого материала