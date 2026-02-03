https://1prime.ru/20260203/vtsiom-867149018.html

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян работают сверхурочно

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян работают сверхурочно

2026-02-03T13:55+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Почти половина работающих россиян (47%) говорят, что в последний год им приходилось работать сверхурочно, 52% опрошенных не сталкивались с подобным, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. При этом среди тех, кто работал сверх стандартного рабочего времени, установленного трудовым договором или контрактом, только 27% респондентов отметили, что получали соответствующую доплату за работу сверхурочно, тогда как 6% - получили меньше положенного, а 14% - работали без доплаты. В то же время восемь из десяти россиян (86%) подчеркнули, что в их организации сверхурочная работа носит в целом добровольный характер, из них 61% опрошенных ответили, что у них такая практика полностью добровольна, по желанию работников, 25% - что скорее добровольна, но есть высказанные ожидания руководства. Тогда как 5% респондентов заявили, что в их организации сверхурочная работа скорее не добровольна, часто под давлением руководства, а 2% - что полностью принудительна, без возможности отказаться. Согласно результатам опроса, 41% граждан РФ относятся негативно к законопроекту, нацеленному на увеличение допустимого лимита сверхурочных работ в два раза - с 120 до 240 часов в год. И только 31% положительно относятся к инициативе, 26% - безразлично. Кроме того, более половины респондентов (55%) уверены, что, если лимит сверхурочной работы будет увеличен, главными выгодоприобретателями изменений станут работодатели. И лишь по 14% считают, что выгоду получат государство или работник. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 18 января 2026 года среди 662 работающих по найму россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,8%.

