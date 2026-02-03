https://1prime.ru/20260203/vyplata-867141303.html

Власти Москвы рассказали, как получить новую семейную выплату

Право на новую семейную выплату имеют работающие родители с двумя и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах – до 23 лет,... | 03.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Право на новую семейную выплату имеют работающие родители с двумя и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах – до 23 лет, при этом доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе, сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов. В пресс-службе уточнили, что с 2026 года в России появилась новая мера поддержки семей с детьми - ежегодная семейная выплата. "Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители с российским гражданством, которые постоянно живут в России и воспитывают двух и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах - до 23 лет. Важное условие - доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе. Также учитывается имущественное положение и отсутствие задолженности по алиментам", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что обратиться за выплатой могут оба родителя – каждый отдельно, если он официально трудоустроен и платит НДФЛ по ставке 13%. "Если все необходимые условия соблюдены, налог пересчитывается по ставке 6%. Разницу государство возвращает на счет заявителя. Это не налоговый вычет, а целевая выплата для семей с детьми, которую перечисляет Социальный фонд России", – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В ведомстве добавили, что размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от суммы начисленного НДФЛ. "По оценкам, семьи в среднем смогут возвращать от 56 до 189 тысяч рублей в год. Подать заявление на перерасчет налога за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года - через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентскую службу Соцфонда России. Проверка данных займет от 10 до 30 рабочих дней. Если в прошлом году человек не работал, а трудоустроился только в 2026-м, рассчитывать на выплату он сможет только в 2027-м. Право на выплату нужно будет подтверждать ежегодно", - отметили в департаменте. В пресс-службе уточнили, что семейная налоговая выплата не отменяет возможность получения стандартных налоговых вычетов на детей, а также имущественного или социального вычета. Они могут быть оформлены параллельно.

