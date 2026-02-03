Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Москвы рассказали, как получить новую семейную выплату - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/vyplata-867141303.html
Власти Москвы рассказали, как получить новую семейную выплату
Власти Москвы рассказали, как получить новую семейную выплату - 03.02.2026, ПРАЙМ
Власти Москвы рассказали, как получить новую семейную выплату
Право на новую семейную выплату имеют работающие родители с двумя и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах – до 23 лет,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T08:03+0300
2026-02-03T08:03+0300
общество
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/03/867141150_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_d2c2625cd42155d96858cb0e1187de36.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Право на новую семейную выплату имеют работающие родители с двумя и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах – до 23 лет, при этом доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе, сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов. В пресс-службе уточнили, что с 2026 года в России появилась новая мера поддержки семей с детьми - ежегодная семейная выплата. "Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители с российским гражданством, которые постоянно живут в России и воспитывают двух и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах - до 23 лет. Важное условие - доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе. Также учитывается имущественное положение и отсутствие задолженности по алиментам", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что обратиться за выплатой могут оба родителя – каждый отдельно, если он официально трудоустроен и платит НДФЛ по ставке 13%. "Если все необходимые условия соблюдены, налог пересчитывается по ставке 6%. Разницу государство возвращает на счет заявителя. Это не налоговый вычет, а целевая выплата для семей с детьми, которую перечисляет Социальный фонд России", – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В ведомстве добавили, что размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от суммы начисленного НДФЛ. "По оценкам, семьи в среднем смогут возвращать от 56 до 189 тысяч рублей в год. Подать заявление на перерасчет налога за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года - через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентскую службу Соцфонда России. Проверка данных займет от 10 до 30 рабочих дней. Если в прошлом году человек не работал, а трудоустроился только в 2026-м, рассчитывать на выплату он сможет только в 2027-м. Право на выплату нужно будет подтверждать ежегодно", - отметили в департаменте. В пресс-службе уточнили, что семейная налоговая выплата не отменяет возможность получения стандартных налоговых вычетов на детей, а также имущественного или социального вычета. Они могут быть оформлены параллельно.
https://1prime.ru/20260201/vyplaty-866914796.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/03/867141150_111:0:1444:1000_1920x0_80_0_0_1519846a3feb17a28e6b0b57b91711c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, москва
Общество , Бизнес, МОСКВА
08:03 03.02.2026
 
Власти Москвы рассказали, как получить новую семейную выплату

Право на новую семейную выплату имеют работающие родители с детьми

© РИА Новости . Рамиль СитдиковДевушка с ребенком во время прогулки
Девушка с ребенком во время прогулки - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Девушка с ребенком во время прогулки. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Право на новую семейную выплату имеют работающие родители с двумя и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах – до 23 лет, при этом доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе, сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.
В пресс-службе уточнили, что с 2026 года в России появилась новая мера поддержки семей с детьми - ежегодная семейная выплата.
"Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители с российским гражданством, которые постоянно живут в России и воспитывают двух и более детей до 18 лет, а в случае очного обучения в школах, колледжах и вузах - до 23 лет. Важное условие - доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе. Также учитывается имущественное положение и отсутствие задолженности по алиментам", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что обратиться за выплатой могут оба родителя – каждый отдельно, если он официально трудоустроен и платит НДФЛ по ставке 13%.
Экран планшета с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг. - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Больше прочих. Кому повысят выплаты от государства с 1 января
1 февраля, 02:02
"Если все необходимые условия соблюдены, налог пересчитывается по ставке 6%. Разницу государство возвращает на счет заявителя. Это не налоговый вычет, а целевая выплата для семей с детьми, которую перечисляет Социальный фонд России", – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от суммы начисленного НДФЛ.
"По оценкам, семьи в среднем смогут возвращать от 56 до 189 тысяч рублей в год. Подать заявление на перерасчет налога за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года - через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентскую службу Соцфонда России. Проверка данных займет от 10 до 30 рабочих дней. Если в прошлом году человек не работал, а трудоустроился только в 2026-м, рассчитывать на выплату он сможет только в 2027-м. Право на выплату нужно будет подтверждать ежегодно", - отметили в департаменте.
В пресс-службе уточнили, что семейная налоговая выплата не отменяет возможность получения стандартных налоговых вычетов на детей, а также имущественного или социального вычета. Они могут быть оформлены параллельно.
 
ОбществоБизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала