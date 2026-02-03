Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капитализация Walmart впервые превысила отметку в триллион долларов
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Капитализация крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart впервые превысила отметку в триллион долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.06 мск цена акций Walmart росла на 1,14% - до 125,48 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 126 долларов, таким образом капитализация компании составляла 1,004 триллиона долларов. Акции Walmart дорожают четвертую торговую сессию подряд, только в понедельник их стоимость выросла на 4%. Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,75 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.
Экономика, США, Walmart, В мире
18:16 03.02.2026
 
Капитализация Walmart впервые превысила отметку в триллион долларов

Капитализация крупнейшей в мире розничной сети Walmart впервые превысила триллион долларов

Магазин Walmart в США
Магазин Walmart в США. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Капитализация крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart впервые превысила отметку в триллион долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.06 мск цена акций Walmart росла на 1,14% - до 125,48 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 126 долларов, таким образом капитализация компании составляла 1,004 триллиона долларов.
Акции Walmart дорожают четвертую торговую сессию подряд, только в понедельник их стоимость выросла на 4%.
Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,75 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.
