https://1prime.ru/20260203/yuan-867143129.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,04 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,04 рубля - 03.02.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,04 рубля

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника повышается до 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T10:10+0300

2026-02-03T10:10+0300

2026-02-03T10:10+0300

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника повышается до 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск повышался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,04 рубля.

https://1prime.ru/20260203/serebro-867142477.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги