Юань на Мосбирже продолжает расти

Юань на Мосбирже продолжает расти

2026-02-03T15:55+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник растет третью сессию подряд, закрепляясь выше психологической отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.44 мск рос на 6 копеек (+0,6%), до 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,09 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,26 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,986 против 6,938 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,64 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже во вторник продолжает расти по отношению к рублю третью сессию подряд, закрепляясь выше ключевого уровня сопротивления 11 рублей. "В начале февраля российский рубль перешел к коррекционному ослаблению. Основным фактором локального снижения стало окончание выплат налогов экспортерами, что привело к сокращению предложения валюты на внутреннем рынке при сохранении устойчивого спроса со стороны импортеров", - комментирует Дмитрий Царьков из ГК "ГБИГ холдингс". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,94% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,78% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.46 мск повышалась на 0,44%, до 66,59 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,6 пункта. Прогнозы После 5 февраля ожидается сокращение объёмов продажи валюты, так как фактическое снижение нефтегазовых доходов может оказаться меньше, чем ожидалось, рассуждает Никита Бредихин из Go Invest. "Это снизит поддержку рублю", - добавляет он. На текущей неделе торги, вероятнее всего, пройдут в границах 76,5–78,5 рубля за доллар и 10,9–11,3 рубля за юань, оценивает Царьков из ГК "ГБИГ холдингс". "Рынок вошел в фазу поиска нового равновесия, где отсутствие значимых новостных триггеров будет способствовать боковому движению основных валютных пар", - отметил он.

