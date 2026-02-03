https://1prime.ru/20260203/yuan-867156817.html
Официальный курс юаня к рублю на среду вырос на одну копейку
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на одну копейку, до 11,0638 рубля, курс доллара снизился на 4,06 копейки, до 76,9817 рубля, евро - на 52,92 копейки, до 90,7178 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
