Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде

2026-02-03T19:42+0300

политика

общество

киев

марк рютте

мария захарова

мид рф

нато

рада

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения СМИ о том, что генсек НАТО Марк Рютте выступал в Верховной раде в полупустом зале. Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. "А Рютте заплатил? Нема денег - нема зрителей", - заявила Захарова газете "Комсомольская правда".

киев

2026

