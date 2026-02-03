Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260203/zakharova-867159973.html
Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде
Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде - 03.02.2026, ПРАЙМ
Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения СМИ о том, что генсек НАТО Марк Рютте выступал в Верховной раде в... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T19:42+0300
2026-02-03T19:42+0300
политика
общество
киев
марк рютте
мария захарова
мид рф
нато
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения СМИ о том, что генсек НАТО Марк Рютте выступал в Верховной раде в полупустом зале. Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. "А Рютте заплатил? Нема денег - нема зрителей", - заявила Захарова газете "Комсомольская правда".
https://1prime.ru/20260201/makron-867092928.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, марк рютте, мария захарова, мид рф, нато, рада
Политика, Общество , Киев, Марк Рютте, Мария Захарова, МИД РФ, НАТО, Рада
19:42 03.02.2026
 
Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде

Захарова иронично прокомментировала выступление генсека НАТО Рютте в полупустом зале Рады

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения СМИ о том, что генсек НАТО Марк Рютте выступал в Верховной раде в полупустом зале.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов.
"А Рютте заплатил? Нема денег - нема зрителей", - заявила Захарова газете "Комсомольская правда".
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона
1 февраля, 06:38
 
ПолитикаОбществоКиевМарк РюттеМария ЗахароваМИД РФНАТОРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала