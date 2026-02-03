https://1prime.ru/20260203/zakharova-867159973.html
Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустой Раде
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения СМИ о том, что генсек НАТО Марк Рютте выступал в Верховной раде в полупустом зале. Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. "А Рютте заплатил? Нема денег - нема зрителей", - заявила Захарова газете "Комсомольская правда".
