СМИ рассказали о новом плане Запада и Украины против России - 03.02.2026
СМИ рассказали о новом плане Запада и Украины против России
США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times.
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times."Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия", — говорится в публикации.В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять свои войска на Украину.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
17:05 03.02.2026
 
СМИ рассказали о новом плане Запада и Украины против России

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times.
"Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия", — говорится в публикации.
В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять свои войска на Украину.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
