https://1prime.ru/20260203/zapad-867155666.html

СМИ рассказали о новом плане Запада и Украины против России

СМИ рассказали о новом плане Запада и Украины против России - 03.02.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали о новом плане Запада и Украины против России

США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T17:05+0300

2026-02-03T17:05+0300

2026-02-03T17:05+0300

мировая экономика

общество

великобритания

сша

украина

владимир путин

нато

financial times

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times."Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия", — говорится в публикации.В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять свои войска на Украину.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867155531.html

великобритания

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , великобритания, сша, украина, владимир путин, нато, financial times, мид