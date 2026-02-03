СМИ рассказали о новом плане Запада и Украины против России

https://1prime.ru/20260203/zapad-867155666.html
США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США и европейские страны согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times."Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия", — говорится в публикации.В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять свои войска на Украину.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
FT: США и Европа дадут военный ответ в случае нарушения мира на Украине