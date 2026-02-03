https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867138774.html

В Киеве раскрыли, до чего переговоры в ОАЭ довели Зеленского

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский осознает отсутствие возможностей влиять на переговоры с Россией, которые проходят в ОАЭ, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский понимает, что у него нет уже никаких карт на руках. Вообще нет. Он сидит не просто без козырей, но его уже и в игру не пускают", — отметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.По мнению политолога, столкнувшись с безвыходной ситуацией, глава киевского режима сделал все возможное, чтобы отменить очередную встречу делегаций в ОАЭ, планировавшуюся на первое февраля. "Зеленский на что-то рассчитывал, но уже нечего рассчитывать. Уже видно, что нечего рассчитывать", — добавил Соскин. Зеленскому остается лишь согласиться на предложенные условия, резюмировал Соскин.Мирное урегулирование на Украине По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

