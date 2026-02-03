Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве раскрыли, до чего переговоры в ОАЭ довели Зеленского - 03.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867138774.html
В Киеве раскрыли, до чего переговоры в ОАЭ довели Зеленского
В Киеве раскрыли, до чего переговоры в ОАЭ довели Зеленского - 03.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли, до чего переговоры в ОАЭ довели Зеленского
Владимир Зеленский осознает отсутствие возможностей влиять на переговоры с Россией, которые проходят в ОАЭ, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T06:33+0300
2026-02-03T06:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский осознает отсутствие возможностей влиять на переговоры с Россией, которые проходят в ОАЭ, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.&quot;Зеленский понимает, что у него нет уже никаких карт на руках. Вообще нет. Он сидит не просто без козырей, но его уже и в игру не пускают&quot;, — отметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.По мнению политолога, столкнувшись с безвыходной ситуацией, глава киевского режима сделал все возможное, чтобы отменить очередную встречу делегаций в ОАЭ, планировавшуюся на первое февраля. "Зеленский на что-то рассчитывал, но уже нечего рассчитывать. Уже видно, что нечего рассчитывать", — добавил Соскин. Зеленскому остается лишь согласиться на предложенные условия, резюмировал Соскин.Мирное урегулирование на Украине По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
06:33 03.02.2026
 
В Киеве раскрыли, до чего переговоры в ОАЭ довели Зеленского

Соскин: Зеленский понимает, что он не в состоянии давить на Россию на переговорах в ОАЭ

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский осознает отсутствие возможностей влиять на переговоры с Россией, которые проходят в ОАЭ, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский понимает, что у него нет уже никаких карт на руках. Вообще нет. Он сидит не просто без козырей, но его уже и в игру не пускают", — отметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политолога, столкнувшись с безвыходной ситуацией, глава киевского режима сделал все возможное, чтобы отменить очередную встречу делегаций в ОАЭ, планировавшуюся на первое февраля.
"Зеленский на что-то рассчитывал, но уже нечего рассчитывать. Уже видно, что нечего рассчитывать", — добавил Соскин.
Зеленскому остается лишь согласиться на предложенные условия, резюмировал Соскин.

Мирное урегулирование на Украине

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
 
