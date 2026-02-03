https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867155531.html
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского - 03.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки, пишет InfoBRICS. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T16:55+0300
2026-02-03T16:55+0300
2026-02-03T16:55+0300
общество
мировая экономика
украина
абу-даби
владимир зеленский
дмитрий песков
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки, пишет InfoBRICS."И хотя мирные переговоры запланированы в Абу-Даби, они вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, в случае отказа Киева Россия завершит конфликт военным путем, и Украина не сможет этому помешать.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
https://1prime.ru/20260202/finlyandiya-867126653.html
украина
абу-даби
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, абу-даби, владимир зеленский, дмитрий песков, сша
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, США
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
IB: встреча в Абу-Даби будет успешной, если Зеленский пойдет на уступки