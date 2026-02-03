https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867155531.html

СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского

СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского - 03.02.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского

Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки, пишет InfoBRICS. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T16:55+0300

2026-02-03T16:55+0300

2026-02-03T16:55+0300

общество

мировая экономика

украина

абу-даби

владимир зеленский

дмитрий песков

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки, пишет InfoBRICS."И хотя мирные переговоры запланированы в Абу-Даби, они вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, в случае отказа Киева Россия завершит конфликт военным путем, и Украина не сможет этому помешать.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

https://1prime.ru/20260202/finlyandiya-867126653.html

украина

абу-даби

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, абу-даби, владимир зеленский, дмитрий песков, сша