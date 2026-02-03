Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского - 03.02.2026
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки, пишет InfoBRICS."И хотя мирные переговоры запланированы в Абу-Даби, они вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, в случае отказа Киева Россия завершит конфликт военным путем, и Украина не сможет этому помешать.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского

IB: встреча в Абу-Даби будет успешной, если Зеленский пойдет на уступки

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки, пишет InfoBRICS.
"И хотя мирные переговоры запланированы в Абу-Даби, они вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, в случае отказа Киева Россия завершит конфликт военным путем, и Украина не сможет этому помешать.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
Заголовок открываемого материала