Зеленский сделал истеричное заявление о переговорах после авиаударов
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после российских авиаударов по военным объектам на Украине утверждает об изменении подхода к переговорам с Россией."Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", — написал он в социальных сетях.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
