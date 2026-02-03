https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867163623.html

Зеленский решил обновить план обороны Украины

2026-02-03T21:09+0300

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает "Страна.ua", ссылаясь на сайт главы киевского режима. "На сайте президента опубликован указ о том, что предыдущий план 2020 года признается недействительным, а кабмин, СБУ, полиция, Служба внешней разведки и Нацбанк должны разработать новый план", — говорится в публикации.Указывается, что остальные детали находятся под грифом секретности. Ранее в январе Владимир Зеленский, комментируя назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины, упомянул о необходимости расширения мобилизации в вооруженные силы. В последнее время киевский режим столкнулся с недостатком кадров в ВСУ, в то время как насильственные меры сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, часто приводят к скандалам и вызывают протестные настроения. В интернете получили широкое распространение видеоматериалы силовой мобилизации в ВСУ, в которых видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.

