https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867163623.html
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Зеленский решил обновить план обороны Украины - 03.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Владимир Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:09+0300
2026-02-03T21:09+0300
2026-02-03T21:09+0300
украина
владимир зеленский
всу
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает "Страна.ua", ссылаясь на сайт главы киевского режима. "На сайте президента опубликован указ о том, что предыдущий план 2020 года признается недействительным, а кабмин, СБУ, полиция, Служба внешней разведки и Нацбанк должны разработать новый план", — говорится в публикации.Указывается, что остальные детали находятся под грифом секретности. Ранее в январе Владимир Зеленский, комментируя назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины, упомянул о необходимости расширения мобилизации в вооруженные силы. В последнее время киевский режим столкнулся с недостатком кадров в ВСУ, в то время как насильственные меры сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, часто приводят к скандалам и вызывают протестные настроения. В интернете получили широкое распространение видеоматериалы силовой мобилизации в ВСУ, в которых видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу, сбу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, СБУ
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины