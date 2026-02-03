Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Владимир Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает "Страна.ua", ссылаясь на сайт главы киевского режима. "На сайте президента опубликован указ о том, что предыдущий план 2020 года признается недействительным, а кабмин, СБУ, полиция, Служба внешней разведки и Нацбанк должны разработать новый план", — говорится в публикации.Указывается, что остальные детали находятся под грифом секретности. Ранее в январе Владимир Зеленский, комментируя назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины, упомянул о необходимости расширения мобилизации в вооруженные силы. В последнее время киевский режим столкнулся с недостатком кадров в ВСУ, в то время как насильственные меры сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, часто приводят к скандалам и вызывают протестные настроения. В интернете получили широкое распространение видеоматериалы силовой мобилизации в ВСУ, в которых видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
21:09 03.02.2026
 
Зеленский решил обновить план обороны Украины

Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принял решение об обновлении плана обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает "Страна.ua", ссылаясь на сайт главы киевского режима.
"На сайте президента опубликован указ о том, что предыдущий план 2020 года признается недействительным, а кабмин, СБУ, полиция, Служба внешней разведки и Нацбанк должны разработать новый план", — говорится в публикации.
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Указывается, что остальные детали находятся под грифом секретности.
Ранее в январе Владимир Зеленский, комментируя назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины, упомянул о необходимости расширения мобилизации в вооруженные силы.
В последнее время киевский режим столкнулся с недостатком кадров в ВСУ, в то время как насильственные меры сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, часто приводят к скандалам и вызывают протестные настроения. В интернете получили широкое распространение видеоматериалы силовой мобилизации в ВСУ, в которых видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
