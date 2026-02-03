https://1prime.ru/20260203/zoloto-867160990.html
Золото дорожает на ожиданиях снижения ставки ФРС
2026-02-03T20:24+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
джером пауэлл
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/38/763223853_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_194d0cf8ceea0ac8315e5283eb46b25e.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет на 7% во вторник вечером, инвесторы ожидают, что кандидат в председатели Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш после назначения на должность поддержит снижение учетной ставки регулятора, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 19.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 341,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 7,33%, до 4 993,61 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 14,62% - до 88,27 доллара за унцию. Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Президент США Дональд Трамп предложил на этот пост Кевина Уорша. Ранее Трамп неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку. "Инвесторы ожидают, что Уорш поддержит снижение процентных ставок, но ужесточит баланс ФРС… Несмотря на недавнюю волатильность, аналитики в целом ожидают продолжения бычьего рынка с вероятностью достижения новых пиков желтым металлом в конце этого года", - полагают аналитики агентства Рейтер. "Мы ожидаем, что цены возобновят свой долгосрочный рост более устойчивыми темпами, поскольку инвесторы по-прежнему крайне обеспокоены экономической и политической обстановкой", - заявил агентству Рейтер управляющий партнер CPM Group Джеффри Кристиан (Jeffrey Christian). По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 17-18 марта 2026 года.
сша
рынок, мировая экономика, сша, джером пауэлл, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Comex
