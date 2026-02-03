https://1prime.ru/20260203/zoloto-867167381.html
Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию месторождений золота
МАГАДАН, 3 фев - ПРАЙМ. Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию крупных золоторудных месторождений в России в 2025 году, сообщает правительство региона. "Среди наиболее значимых открытий — месторождение Дубач в Магаданской области с балансовыми запасами золота 14,7 тонны, благодаря которому регион вошел в число трёх субъектов Федерации-лидеров по приросту золотых запасов. Месторождение Дубач заняло второе место в рейтинге крупнейших золоторудных открытий года после Федоровско-Кедровского (Республика Хакасия, 21,7 тонн золота) и опередив Каюрковское (Камчатский край, 10,8 тонн золота)", - говорится в сообщении. Дополняется, что всего в России в 2025 году на государственный баланс поставили 317 новых месторождений твёрдых полезных ископаемых и углеводородов. "Открытие месторождения Дубач укрепляет позиции Магаданской области как одного из центров минерально-сырьевого комплекса Дальнего Востока и способствует социально-экономическому развитию региона за счёт создания новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет", - дополняет ведомство. Сообщается также, что в 2026 году геологоразведочные работы в Магаданской области продолжат в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды". В регионе планируют исследовать несколько перспективных участков, что создаёт предпосылки для дальнейшего роста запасов золота и других стратегических видов сырья. По официальным данным, месторождение Дубач находится в Среднеканском округе Магаданской области. От него до ближайшего населенного пункта Усть-Среднекана 30 километров, так что доставка грузов туда возможна в любое время года.
