https://1prime.ru/20260203/zoloto-867167381.html

Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию месторождений золота

Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию месторождений золота - 03.02.2026, ПРАЙМ

Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию месторождений золота

Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию крупных золоторудных месторождений в России в 2025 году, сообщает правительство региона. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T23:31+0300

2026-02-03T23:31+0300

2026-02-03T23:31+0300

экономика

россия

промышленность

магаданская область

камчатский край

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384499_0:277:3086:2013_1920x0_80_0_0_6174d47a26449dbdbd348d016419996d.jpg

МАГАДАН, 3 фев - ПРАЙМ. Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию крупных золоторудных месторождений в России в 2025 году, сообщает правительство региона. "Среди наиболее значимых открытий — месторождение Дубач в Магаданской области с балансовыми запасами золота 14,7 тонны, благодаря которому регион вошел в число трёх субъектов Федерации-лидеров по приросту золотых запасов. Месторождение Дубач заняло второе место в рейтинге крупнейших золоторудных открытий года после Федоровско-Кедровского (Республика Хакасия, 21,7 тонн золота) и опередив Каюрковское (Камчатский край, 10,8 тонн золота)", - говорится в сообщении. Дополняется, что всего в России в 2025 году на государственный баланс поставили 317 новых месторождений твёрдых полезных ископаемых и углеводородов. "Открытие месторождения Дубач укрепляет позиции Магаданской области как одного из центров минерально-сырьевого комплекса Дальнего Востока и способствует социально-экономическому развитию региона за счёт создания новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет", - дополняет ведомство. Сообщается также, что в 2026 году геологоразведочные работы в Магаданской области продолжат в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды". В регионе планируют исследовать несколько перспективных участков, что создаёт предпосылки для дальнейшего роста запасов золота и других стратегических видов сырья. По официальным данным, месторождение Дубач находится в Среднеканском округе Магаданской области. От него до ближайшего населенного пункта Усть-Среднекана 30 километров, так что доставка грузов туда возможна в любое время года.

https://1prime.ru/20260203/zoloto-867151779.html

магаданская область

камчатский край

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, магаданская область, камчатский край, дальний восток