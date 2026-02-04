Абу-Даби располагает комфортной переговорной средой по Украине

https://1prime.ru/20260204/abu-dabi-867169312.html
2026-02-04T03:50+0300
АБУ-ДАБИ, 4 фев - ПРАЙМ. Абу-Даби располагает комфортной переговорной средой для проведения встреч по Украине, заявил РИА Новости директор по стратегии в дипломатической академии Анвара Гаргаша Маналь аль-Брейки.
Четвертого февраля в Абу-Даби запланирован второй раунд переговоров по Украине.
"Выбор Абу-Даби был обусловлен не столько географией, сколько самой переговорной средой. Объединенные Арабские Эмираты не примыкают ни к одному из блоков в этом конфликте, при этом поддерживают доверительные и прямые каналы связи со всеми сторонами, в том числе на уровне высшего руководства, а не только через формальные дипломатические механизмы", - отметил собеседник агентства.
По его словам, важно и то, что Абу-Даби предлагает подходящую модель управления международными спорами: "спокойную и сдержанную обстановку, удаленную от медийной политизации, где чувствительные вопросы не обсуждаются под давлением общественного мнения или международной поляризации".
"Это особенно важно, поскольку обсуждения не ограничиваются военной тематикой, а затрагивают также вопросы безопасности, санкций, экономики и более широкие изменения в международной системе", - сказал он.
