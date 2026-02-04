https://1prime.ru/20260204/adm-867173229.html
Россия поставила рекордный объем продукции из минтая на свой рынок
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российские рыбаки в прошлом году увеличили отгрузки продукции из минтая на внутренний рынок на 7% по сравнению с 2024 годом - до рекордных 271 тысячи тонн, сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). "Объем отгрузок отечественной продукции из минтая на внутренний рынок в 2025 году достиг исторического максимума в 271 тысячу тонн, увеличившись на 7% по сравнению с 2024 годом. Речь о поставках мороженого минтая, филе, фарша и сурими", - говорится в сообщении. Там отметили, что в пересчете на сырую рыбу объем отгрузок вырос на 10% - до 647 тысяч тонн. Импорт минтаевой продукции практически полностью замещен отечественными поставками и остается на низком уровне. Причиной рекордных показателей стала планомерная работа участников цепочки поставок по развитию внутреннего спроса, отмечают в ассоциации. "Среднедушевое потребление минтая в России по итогам 2025 года оценивается в 4,4 килограмма, а его доля в рыбной корзине - на уровне 20%. Это не мало, но это точно не предел", - подчеркнул президент АДМ Алексей Буглак. По его словам, в рамках первой в стране программы коллективного продвижения рыбы "Дальневосточный минтай" ассоциация системно занимается популяризацией минтая - снимает видео-контент, разрабатывает рецепты, совместно с блогерами учит потребителей готовить эту рыбу и проводит дегустации на крупных фестивалях. Следующим шагом в увеличении спроса АДМ видит развитие ассортимента. "Совместно с технологами ДВФУ мы разработали прототипы новых продуктов и сегодня представим крупнейшим компаниям в сфере переработки, ритейла и общественного питания. Надеемся, что уже к концу года на российских прилавках появится больше новых и актуальных продуктов", — рассказал Буглак. Ранее Ассоциация сообщала, что российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов главных конкурентов - американских рыбаков.
