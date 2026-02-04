https://1prime.ru/20260204/aeroflot-867177046.html

"Аэрофлот" рассказал о самых популярных блюдах и услугах на борту

04.02.2026

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Чизкейк, поке с лососем и греческий салат стали самыми популярными блюдами в рамках платной услуги "Меню на заказ" на борту "Аэрофлота" и "России" в 2025 году, а лидерами по продажам среди услуг стали предварительный выбор места, дополнительное пространство для ног и сверхнормативный багаж, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". "Топ-5 самых востребованных опций: предварительный выбор места — 6,26 млн; Space+ (дополнительное пространство для ног) — 1,36 млн; сверхнормативный багаж — 1,28 млн; повышение класса обслуживания — 310 тыс; перевозка животных — более 120 тыс... Топ-5 блюд в рамках платной услуги "Меню на заказ": чизкейк, поке с лососем, греческий салат, панна-котта, телятина су-вид", - рассказала авиакомпания о выборе пассажиров допуслуг в 2025 году. Также в "Аэрофлоте" сообщили о самых популярных видах бесплатного спецпитания. Пассажиры чаще всего выбирали русское, кошерное и детское питание. Кроме того, популярностью пользовалось мусульманское и фруктовое меню.

