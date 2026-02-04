https://1prime.ru/20260204/aktsii-867188020.html
Российский рынок акций закрылся снижением на 0,35%
Российский рынок акций закрылся снижением на 0,35% - 04.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся снижением на 0,35%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,35%, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T19:29+0300
2026-02-04T19:29+0300
2026-02-04T19:29+0300
рынок
акции
торги
китай
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2776,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,68%, до 1166,06 пункта, долларовый РТС опустился на 0,26%, до 1137,17 пункта. Юаневый индекс вырос на фоне ощутимого укрепления рубля к валюте КНР.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, китай, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, КИТАЙ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций закрылся снижением на 0,35%
Рынок акций РФ за основную торговую сессию снизился на 0,35%