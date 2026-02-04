Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился в середине недели - 04.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в середине недели
2026-02-04T20:25+0300
2026-02-04T20:25+0300
экономика
рынок
индексы
торги
украина
рф
сша
владимир путин
си цзиньпин
елена кожухова
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно снизился и остается ниже 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35% - до 2776,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,68% - до 1166,06 пункта, долларовый РТС опустился на 0,26% - до 1137,17 пункта. Юаневый индекс вырос на фоне ощутимого укрепления рубля к китайской валюте. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько ускорил снижение - до 0,7%. В ОЖИДАНИИ СИГНАЛОВ ГЕОПОЛИТИКИ Российский рынок акций в основную торговую сессию среды двигался разнонаправленно в довольно узком диапазоне, около психологического уровня 2800 пунктов по главному индексу, а завершил сессию все же ниже. Инвесторы ожидают новостей с переговоров по Украине, а также других геополитических сигналов, говорят аналитики. "Индекс Мосбиржи показал разнонаправленную динамику – сильный старт в моменте позволил выйти выше 2800 пунктов, но по ходу сессии инициатива перешла к продавцам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Начался очередной раунд переговоров трехсторонней группы РФ-США-Украина. Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. США подготовили новый пакет антироссийских санкций, но пока не используют их, наблюдая за переговорным прогрессом. Новый санкционный пакет готовят и в ЕС, он может быть принят к концу февраля", - перечислил он геополитические факторы. В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ЮГК (-3,1%), "Русала" (-2,4%), "ИКС 5" (-2,3%), "Норникеля" (-3%). Подорожали бумаги "Новатэка" (+1,1%), "Озона" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Совкомфлота" (+0,6%). Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 0,3% - до 67,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в сдержанный минус и вновь отступили от сопротивлений 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "С первого дня очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби не поступило однозначных сигналов, а цены на металлы начали отступление от локальных пиков, что вызвало новую волну фиксации прибыли в металлургическом секторе", - сказала она. В четверг инвесторы продолжат следить за переговорами по Украине в ОАЭ, говорит Шепелев. "Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 февраля – 2750-2850 пунктов", - добавил он.
