Аналитики рассказали, когда может задержаться доставка товаров с AliExpress

2026-02-04T06:06+0300

2026-02-04T06:06+0300

2026-02-04T06:16+0300

МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Доставка товаров с AliExpress в феврале может задержаться в связи с празднованием китайского Нового года – в этот период фабрики в Поднебесной не работают, поэтому поставлены на паузу и большинство отгрузок, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. "Вероятно, что при заказе с AliExpress, напрямую от китайских поставщиков, время ожидания доставки сейчас может быть увеличено. Если заказ не отправят до середины февраля, то скорее всего, его стоит ожидать уже во второй половине марта. В обычный стандартный режим, судя по имеющейся от компаний информации, производственные и логистические процессы приходят в течение 2 недель после праздников", - сказала эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. Китайский Новый год (также известен как Праздник весны) привязан к лунному календарю. В 2026 году китайский Новый год наступит 17 февраля. Пономарева отметила, что этот праздник является важным событием для Китая. В этот период у людей есть возможность отвлечься от рабочей рутины и навестить своих близких в других городах и деревнях. На двухнедельные каникулы уходят не только фабрики и предприятия Китая. Логистические компании и порты также переходят в дежурный режим, что сказывается на доставке товаров по всему миру. Производственная и логистическая активность в стране заметно снижается, к чему компании должны быть готовы, подчеркнула эксперт. "В то же время китайский Новый год – это не какой-то шок для рынка, это скорее стадия годового цикла, о которой всем известно, к этому периоду компании могут подготовиться и спланировать свою деятельность. В связи с этим компании, работающие с китайскими поставщиками, оформляют заказы заблаговременно, за 2-3 месяца, чтобы успеть сформировать запасы товаров на складах. Это ведет к росту спроса и увеличению стоимости фрахта в ноябре-декабре", - пояснила Пономарева. В свою очередь научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич отметила, что сроки доставки товаров с AliExpress в праздничный период зависят от того, с какого склада отправляется груз. "Если доставка осуществляется со складов в Китае, то возможны задержки заказов, которые будут переданы перевозчику до середины февраля. Если же товар уже лежит на бондовом складе в ОАЭ, России (сейчас такой есть в Татарстане), либо же на складе В2В2С, например, у AliExpress есть сортировочно-складской объект в Домодедово, товар может доехать без задержек", - пояснила Гирич. По словам эксперта, возможная задержка доставки грузов связана также и с ростом спроса на логистику и доставку внутри Китая. В преддверии праздников спрос на маркетплейсах на специализированные новогодние товары в Китае увеличивается в 40 раз. Кроме того, проводятся различные новогодние ярмарки и распродажи.

2026

бизнес, китай, оаэ, татарстан, aliexpress, аэропорт домодедово