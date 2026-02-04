https://1prime.ru/20260204/asi-867186976.html

Путин закрепил участие АСИ в разработке преобразований в экономике России

2026-02-04T18:26+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин закрепил указом роль Агентства стратегических инициатив (АСИ) в разработке экономических преобразований для долгосрочного социально-экономического развития России, для этого организация сможет участвовать в общественном обсуждении законов и в переговорах с иностранными партнерами, следует из соответствующего документа. "Определить, что автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" участвует в разработке инициатив по качественному преобразованию в различных сферах и отраслях экономики и реализации мероприятий, направленных на решение задач долгосрочного устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", - сказано в указе. Так, АСИ будет принимать участие в отборе стратегических инициатив, отвечающих ключевым вызовам социально-экономического развития страны и разработке стандартов в различных сферах социально-экономической политики. При этом организация будет участвовать в общественном обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов и содействовать реализации проектов, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, она будет формировать и вести рейтинги в различных сферах социально-экономической политики. Также организация сможет принимать участие в составе российских делегаций в переговорах с иностранными государствами, в том числе в рамках работы российских частей межправительственных комиссий, в целях продвижения за рубежом лучших российских практик в различных сферах деятельности.

