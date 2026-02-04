https://1prime.ru/20260204/atr-867173387.html

Биржи АТР в среду торгуются разнонаправленно

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно после выхода внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite рос на 0,01% - до 4 068,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,67%, до 2 659,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,15%, до 26 793,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,8% - до 8 927,8 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,82% - до 54 272 пунктов, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,45%, до 5 364,85 пункта. Инвесторы оценивают статистику по экономике стран АТР. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), вырос до 52,3 пункта в январе с 52 пунктов в декабре, предварительная оценка составляла 51,8 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая в январе увеличился до 51,6 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка - 50,9 пункта. Также была опубликована окончательная оценка PMI Японии в сфере услуг, которая показала его рост до 53,7 пункта в январе с 51,6 пункта в декабре, тогда как предварительная оценка составляла 53,4 пункта. При этом композитный индекс деловой активности увеличился в январе до 53,1 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее при предварительных 52,8 пункта. Композитный PMI Австралии, по окончательным данным, вырос до 55,7 пункта в сентябре с 51 пункта в декабре при предварительных данных в 55,5 пункта. PMI услуг Австралии поднялся до 56,3 пункта с 51,1 пункта ранее, предварительные данные показывали 56 пунктов. Акции японского разработчика игровых консолей Nintendo в Токио дешевеют на 12,24% после выхода отчетности. Продажи приставки Nintendo Switch 2 в третьем квартале 2026 фингода составили 7,01 миллиона штук, при том что средняя оценка аналитиков, представленная агентством Блумберг, составляла 6,5 миллиона; однако операционная прибыль оказалась ниже ожиданий.

