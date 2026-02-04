Фондовые индексы АТР в среду в основном увеличились
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли, при этом южнокорейский KOSPI обновил рекорд, а японский Nikkei 225 снизился, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,85%, до 4 102,2 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 0,32%, до 2 685,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,05%, до 26 847,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 8 927,8 пункта.
Южнокорейский KOSPI при этом подскочил сразу на 1,57%, до 5 371,1 пункта, при этом обновив в ходе торгов исторический рекорд, который теперь составляет 5 376,92 пункта.
Из важнейших азиатских фондовых индексов закрылся в "красной зоне" лишь японский Nikkei 225 – на 0,78%, до 54 293,36 пункта.
Акции японского разработчика игровых консолей Nintendo в Токио подешевели на 11% после выхода отчетности. Продажи игровой приставки "Nintendo Switch 2" в последнем квартале финансового года превысили 7 миллионов устройств, при том что средняя оценка аналитиков, представленная агентством Блумберг, составляла 6,5 миллиона; однако операционная прибыль оказалась ниже ожиданий.
Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Так, индекс деловой активности в Китае, по версии делового издания Rating Dog (ранее Caixin), в январе увеличился до 51,6 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, в том числе показатель для сферы услуг - до 52,3 с 52.
Аналогичный показатель в Японии, по окончательной оценке, увеличился в январе до 53,1 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее при предварительных 52,8 пункта; в сфере услуг - до 53,7 с 51,6, тогда как предварительная оценка составляла 53,4 пункта.
Наконец, индекс деловой активности в Австралии, по окончательным данным, вырос до 55,7 пункта с 51 пункта в декабре при предварительных данных в 55,5 пункта. В сфере услуг показатель поднялся до 56,3 пункта с 51,1 пункта ранее, предварительные данные показывали 56 пунктов.