Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи автомобилей с пробегом в России снизились в январе - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/avtomobil-867177296.html
Продажи автомобилей с пробегом в России снизились в январе
Продажи автомобилей с пробегом в России снизились в январе - 04.02.2026, ПРАЙМ
Продажи автомобилей с пробегом в России снизились в январе
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января 2026 года, по предварительной оценке агентства "Автостат", снизились на 7% в годовом выражении | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T11:01+0300
2026-02-04T11:01+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_090ca08384044a17cd9c9983c6caede2.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января 2026 года, по предварительной оценке агентства "Автостат", снизились на 7% в годовом выражении и составили 390 тысяч штук, сообщил исполнительный директор агентства Сергей Удалов. "По легковым автомобилям с пробегом в январе мы видим достаточно неплохой результат - 390 тысяч... минус 7% к прошлому году, в принципе, неплохая достаточно история", - сказал Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". В презентации агентства справочно указывается, что в январе 2025 года российский рынок машин с пробегом вырос на 26% и составил 410 тысяч единиц.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_e5e3aa7da29d4ae76e430a61c0287e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:01 04.02.2026
 
Продажи автомобилей с пробегом в России снизились в январе

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России за январь снизились на 7%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодитель за рулем
Водитель за рулем - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Водитель за рулем . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января 2026 года, по предварительной оценке агентства "Автостат", снизились на 7% в годовом выражении и составили 390 тысяч штук, сообщил исполнительный директор агентства Сергей Удалов.
"По легковым автомобилям с пробегом в январе мы видим достаточно неплохой результат - 390 тысяч... минус 7% к прошлому году, в принципе, неплохая достаточно история", - сказал Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка".
В презентации агентства справочно указывается, что в январе 2025 года российский рынок машин с пробегом вырос на 26% и составил 410 тысяч единиц.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала