Продажи автомобилей с пробегом в России снизились в январе

2026-02-04T11:01+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января 2026 года, по предварительной оценке агентства "Автостат", снизились на 7% в годовом выражении и составили 390 тысяч штук, сообщил исполнительный директор агентства Сергей Удалов. "По легковым автомобилям с пробегом в январе мы видим достаточно неплохой результат - 390 тысяч... минус 7% к прошлому году, в принципе, неплохая достаточно история", - сказал Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". В презентации агентства справочно указывается, что в январе 2025 года российский рынок машин с пробегом вырос на 26% и составил 410 тысяч единиц.

