Средние цены на новые легковушки снизились в январе на два процента

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России по итогам января 2026 года снизилась на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Средневзвешенные цены, которые зависят от количества продаж по тем или иным ценам, и мы видим, что январь к декабрю на рынке новых автомобилей цены чуть ниже - на 2%", - рассказал исполнительный директор агентства Сергей Удалов. В презентации "Автостата" указано, что в январе текущего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,5 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом - 1,34 миллиона. По данным ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств) и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за январь продали 80,6 тысячи новых легковушек, что на 9,5% меньше, чем годом ранее.

