Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1 процента - 04.02.2026
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1 процента
20:37 04.02.2026
 
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1 процента

Росстат: бензин подорожал на АЗС в РФ за неделю на 0,1%, цена дизтоплива не изменилась

Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 26 января по 2 февраля выросла на 0,1%, а цена дизельного топлива осталась прежней, свидетельствуют данные Росстата.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то все они выросли на 0,1%. Общая инфляция в стране с 27 января по 2 февраля составила 0,2%.
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 59 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Кировской области (на 0,8%).
Снижение цен на бензин было зафиксировано в восьми субъектах РФ, больше всего - в Чечне (на 1,7%).
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли в соответствии со средним - на те же 0,1%.
Росстат ежегодно обновляет весовые коэффициенты, используемые в расчетах средних потребительских цен и индексов потребительских цен. Обновленные данные используются начиная с первой недели февраля, и в дальнейшем применяются в течение года. При этом средние потребительские цены, уже рассчитанные за предыдущие недели января, не пересчитываются с учетом новых коэффициентов.
Увеличение уровня средних цен на дизельное топливо и бензин марки Аи-98 и выше по России 2 февраля по сравнению с 26 января связано с увеличением доли объемов их потребления в новых весах 2026 года по сравнению с весами 2025 года в субъектах РФ, в которых были зарегистрированы более высокие, чем в среднем по России, цены на эти товары-представители, прокомментировали в ведомстве.
"Прямое сравнение цены на бензин и другие товары с прошлой неделей методологически неверно", - добавили там.
Минэнерго ведет планомерную работу по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, говорится в комментарии министерства. "В настоящее время на внутреннем рынке достаточно запасов, в том числе зимнего и арктического дизельного топлива, перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано", - сказано в сообщении.
По данным Минэнерго, благоприятная ценовая конъюнктура в оптовых сегментах топливного рынка при одновременном насыщении в регионах и реализации мер правительства РФ обеспечила стабилизацию цен в независимых сетях АЗС и улучшение конкурентной среды на рынке топлива.
С учетом складывающегося баланса спроса и предложения будут приниматься необходимые регуляторные меры, добавили в министерстве.
В России рассматривают досрочное снятие запрета на экспорт бензина
19 января, 14:40
 
Энергетика
 
 
