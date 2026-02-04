https://1prime.ru/20260204/benzin-867189294.html

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1 процента

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 26 января по 2 февраля выросла на 0,1%, а цена дизельного топлива осталась прежней, свидетельствуют данные Росстата.Что касается цен на отдельные марки бензина, то все они выросли на 0,1%. Общая инфляция в стране с 27 января по 2 февраля составила 0,2%.Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 59 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Кировской области (на 0,8%).Снижение цен на бензин было зафиксировано в восьми субъектах РФ, больше всего - в Чечне (на 1,7%).В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли в соответствии со средним - на те же 0,1%.Росстат ежегодно обновляет весовые коэффициенты, используемые в расчетах средних потребительских цен и индексов потребительских цен. Обновленные данные используются начиная с первой недели февраля, и в дальнейшем применяются в течение года. При этом средние потребительские цены, уже рассчитанные за предыдущие недели января, не пересчитываются с учетом новых коэффициентов.Увеличение уровня средних цен на дизельное топливо и бензин марки Аи-98 и выше по России 2 февраля по сравнению с 26 января связано с увеличением доли объемов их потребления в новых весах 2026 года по сравнению с весами 2025 года в субъектах РФ, в которых были зарегистрированы более высокие, чем в среднем по России, цены на эти товары-представители, прокомментировали в ведомстве."Прямое сравнение цены на бензин и другие товары с прошлой неделей методологически неверно", - добавили там.Минэнерго ведет планомерную работу по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, говорится в комментарии министерства. "В настоящее время на внутреннем рынке достаточно запасов, в том числе зимнего и арктического дизельного топлива, перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано", - сказано в сообщении.По данным Минэнерго, благоприятная ценовая конъюнктура в оптовых сегментах топливного рынка при одновременном насыщении в регионах и реализации мер правительства РФ обеспечила стабилизацию цен в независимых сетях АЗС и улучшение конкурентной среды на рынке топлива.С учетом складывающегося баланса спроса и предложения будут приниматься необходимые регуляторные меры, добавили в министерстве.

