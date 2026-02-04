https://1prime.ru/20260204/bilajn-867170828.html

В "Билайне" рассказали, какие детали смартфонов уязвимы к морозам

В "Билайне" рассказали, какие детали смартфонов уязвимы к морозам - 04.02.2026, ПРАЙМ

В "Билайне" рассказали, какие детали смартфонов уязвимы к морозам

Детали смартфонов, особенно батареи и сенсорные экраны, уязвимы к морозам и перепадам температур - из-за них устройства могут постепенно терять... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T05:47+0300

2026-02-04T05:47+0300

2026-02-04T05:47+0300

технологии

билайн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867170828.jpg?1770173279

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Детали смартфонов, особенно батареи и сенсорные экраны, уязвимы к морозам и перепадам температур - из-за них устройства могут постепенно терять работоспособность, рассказали РИА Новости в "Билайне". "Больше всего холодов боятся батареи и сенсорные экраны. Но и другие детали устройства могут быть уязвимы к понижениям и скачкам температуры - и реагировать на них временным снижением работоспособности, ухудшением качества работы или даже необратимой поломкой", - сказали в компании. Так, электролит в аккумуляторе смартфона густеет от холода - из-за этого батарея быстрее разряжается или показывает неправильный остаточный заряд. Как следствие, устройство может отключаться на морозе или хуже держать зарядку в дальнейшем. В холодную погоду повышается риск повреждений металлических элементов из-за того, что металлы сжимаются, а пластик становится хрупким. Экран смартфона хуже реагирует на прикосновения из-за снижения динамики жидких кристаллов, а камера хуже фокусируется из-за загустевания смазки, покрывающей движущиеся элементы. А динамики начинают хрипеть из-за ухудшения подвижности мембран. "Не меньше, чем от холода, девайс страдает от перепадов температуры. Когда замерзший гаджет попадает в тепло, внутри корпуса может образоваться конденсат, а при быстром нагревании возрастает риск микроповреждений", - сказали в "Билайне". Для того, чтобы смартфоны не теряли работоспособности, их нужно держать в чехле из толстого силикона, резины или кожи и носить в кармане. Не стоит оставлять устройства на заснеженных поверхностях, а также на холоде - например, в машине. В сильные морозы не стоит заряжать смартфон более чем на 70%, также нужно стараться держать заряд не ниже 40%. "По возвращении в тепло оставляйте его в холодном кармане или сумке подальше от нагревательных приборов, чтобы он мог нагреться до комнатной температуры постепенно. Воздержитесь от активного использования и не ставьте его сразу же на зарядку - дайте "отдохнуть" хотя бы полчаса", - добавили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, билайн