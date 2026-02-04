Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине хотят разрешить вступать в брак с 14-летними девочками - 04.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260204/brak-867189626.html
На Украине хотят разрешить вступать в брак с 14-летними девочками
На Украине хотят разрешить вступать в брак с 14-летними девочками - 04.02.2026, ПРАЙМ
На Украине хотят разрешить вступать в брак с 14-летними девочками
В Верховной раде Украины предложили изменить минимальный возраст, с которого девушки могут вступать в брак, снизив его с 16 до 14 лет, сообщает "Страна.ua" со... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Верховной раде Украины предложили изменить минимальный возраст, с которого девушки могут вступать в брак, снизив его с 16 до 14 лет, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса. "По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста", — указано в документе. Уточняется, что только суд будет принимать решение о возможности брака в возрасте 14 или 16 лет. Согласно данным агентства УНИАН, ссылающегося на министерство социальной политики Украины, в начале июля 2025 года численность трудоспособного населения в стране снизилась на 40% по сравнению с показателями 2021 года. Согласно информации ООН, начиная с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона граждан Украины покинули страну. Некоторые области значительно потеряли население, многие молодые люди уехали, оставив преимущественно пожилых жителей. В августе 2024 года Владимир Зеленский назвал отток населения с Украины беспрецедентным и заявил о создании нового министерства для работы с гражданами, которые выехали из страны.В интервью испанской газете Pais Ольга Пищулина, социолог Центра Разумкова на Украине, отметила, что демографическая ситуация представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. По сведениям Минюста Украины в конце января, в 2024 году смертность на Украине превысила рождаемость в 2,8 раза.
украина, владимир зеленский, оон
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ООН
20:55 04.02.2026
 
На Украине хотят разрешить вступать в брак с 14-летними девочками

Руководство Рады предложило разрешить вступать в брак с 14-летними девочками

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСвадьба
Свадьба - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Свадьба. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Верховной раде Украины предложили изменить минимальный возраст, с которого девушки могут вступать в брак, снизив его с 16 до 14 лет, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса.
"По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста", — указано в документе.
Уточняется, что только суд будет принимать решение о возможности брака в возрасте 14 или 16 лет.
Согласно данным агентства УНИАН, ссылающегося на министерство социальной политики Украины, в начале июля 2025 года численность трудоспособного населения в стране снизилась на 40% по сравнению с показателями 2021 года. Согласно информации ООН, начиная с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона граждан Украины покинули страну. Некоторые области значительно потеряли население, многие молодые люди уехали, оставив преимущественно пожилых жителей. В августе 2024 года Владимир Зеленский назвал отток населения с Украины беспрецедентным и заявил о создании нового министерства для работы с гражданами, которые выехали из страны.
В интервью испанской газете Pais Ольга Пищулина, социолог Центра Разумкова на Украине, отметила, что демографическая ситуация представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. По сведениям Минюста Украины в конце января, в 2024 году смертность на Украине превысила рождаемость в 2,8 раза.
