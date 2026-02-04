https://1prime.ru/20260204/dolja-867168347.html
Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей выросла в 2024 году до 16,7%
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц выросла по итогам 2024 года до 16,7% - это максимум за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, доля населения, чьи доходы превышали в 2024 году 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась на 5,3 процентного пункта. Настолько большой рост происходит впервые в современной истории. Годом ранее доля россиян с такими доходами выросла на 3,1 процентного пункта.
В целом в 2024 году доходы россиян демонстрировали рост. Так, доходы от 60 до 100 тысяч рублей имели 21,6% граждан, при этом год назад их было 18,5%. Одновременно с этим увеличился удельный вес тех, чьи доходы составляли от 45 до 60 тысяч рублей, - на 0,5 процентного пункта, до 14,9%.
Численность россиян с доходами до 45 тысяч рублей впервые упала ниже 50%. По итогам 2024 года она сократилась на 8,9 процентного пункта, до 46,8%.
По данным Росстата, в 2024 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,3%.
