Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам - 04.02.2026, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам

04.02.2026 Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1795 доллара с 1,1819 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 156,6 иены с уровня прошлого закрытия в 155,74 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,31% - до 97,69 пункта. В среду инвесторы оценивают статистику по США. Так, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в январе выросло на 22 тысячи, в то время как ожидалось увеличение на 48 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг США, как сообщил американский Институт управления поставками, в январе остался на пересмотренном уровне декабря в 53,8%. Аналитики ждали значения в 53,5%. В четверг будут опубликованы итоги заседаний Банка Англии и Европейского центробанка. Ожидается, что оба регулятора сохранят свои учетные ставки на уровнях в 3,75% и 2,15% соответственно.

сша

2026

