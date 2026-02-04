https://1prime.ru/20260204/dollar-867188608.html
Доллар дорожает к мировым валютам
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1795 доллара с 1,1819 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 156,6 иены с уровня прошлого закрытия в 155,74 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,31% - до 97,69 пункта. В среду инвесторы оценивают статистику по США. Так, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в январе выросло на 22 тысячи, в то время как ожидалось увеличение на 48 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг США, как сообщил американский Институт управления поставками, в январе остался на пересмотренном уровне декабря в 53,8%. Аналитики ждали значения в 53,5%. В четверг будут опубликованы итоги заседаний Банка Англии и Европейского центробанка. Ожидается, что оба регулятора сохранят свои учетные ставки на уровнях в 3,75% и 2,15% соответственно.
