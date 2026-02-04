https://1prime.ru/20260204/ek-867168051.html

ЕК может в среду представить ЕС свое предложение по санкциям против России

ЕК может в среду представить ЕС свое предложение по санкциям против России - 04.02.2026, ПРАЙМ

ЕК может в среду представить ЕС свое предложение по санкциям против России

Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T00:28+0300

2026-02-04T00:28+0300

2026-02-04T00:28+0300

экономика

мировая экономика

россия

украина

москва

запад

урсула фон дер ляйен

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867168051.jpg?1770154095

БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России. Как сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕК может представить свой проект новых ограничений, которые затем должны будут пройти процедуру согласования сначала на техническом уровне, а затем быть утверждены министрами к концу февраля. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет представлен в ближайшее время. Заседание постпредов начнется в 9.30 по местному времени (11.30 мск). По информации СМИ, в новый пакет, в частности, могут включить запрет на импорт меди, родия, платины и иридия. Также предполагается ввести полный запрет на морские услуги для судов, перевозящих российскую нефть. В санкционных списках могут оказаться и новые российские банки и банки третьих стран, нефтяные компании. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.

украина

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, москва, запад, урсула фон дер ляйен, ек, ес