ЕК может в среду представить ЕС свое предложение по санкциям против России - 04.02.2026
ЕК может в среду представить ЕС свое предложение по санкциям против России
Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T00:28+0300
2026-02-04T00:28+0300
экономика
мировая экономика
россия
украина
москва
запад
урсула фон дер ляйен
ек
ес
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России. Как сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕК может представить свой проект новых ограничений, которые затем должны будут пройти процедуру согласования сначала на техническом уровне, а затем быть утверждены министрами к концу февраля. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет представлен в ближайшее время. Заседание постпредов начнется в 9.30 по местному времени (11.30 мск). По информации СМИ, в новый пакет, в частности, могут включить запрет на импорт меди, родия, платины и иридия. Также предполагается ввести полный запрет на морские услуги для судов, перевозящих российскую нефть. В санкционных списках могут оказаться и новые российские банки и банки третьих стран, нефтяные компании. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
00:28 04.02.2026
 
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России.
Как сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕК может представить свой проект новых ограничений, которые затем должны будут пройти процедуру согласования сначала на техническом уровне, а затем быть утверждены министрами к концу февраля.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет представлен в ближайшее время.
Заседание постпредов начнется в 9.30 по местному времени (11.30 мск).
По информации СМИ, в новый пакет, в частности, могут включить запрет на импорт меди, родия, платины и иридия. Также предполагается ввести полный запрет на морские услуги для судов, перевозящих российскую нефть. В санкционных списках могут оказаться и новые российские банки и банки третьих стран, нефтяные компании.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
 
Заголовок открываемого материала