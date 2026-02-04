https://1prime.ru/20260204/ekonomika-867193511.html
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов - 04.02.2026, ПРАЙМ
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов
Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов, из них 8,8 миллиарда долларов является прямым финансированием украинского... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T23:27+0300
2026-02-04T23:27+0300
2026-02-04T23:27+0300
мировая экономика
канада
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов, из них 8,8 миллиарда долларов является прямым финансированием украинского бюджета, подсчитало РИА Новости на основе данных украинского минфина и из открытых источников. Согласно данным украинского минфина, Канада за последние четыре года перевела в украинский бюджет 5,4 миллиарда долларов. Кроме того, еще около 3,4 миллиарда долларов страна перевела в рамках кредита "Большой семерки" под доходы от замороженных российских активов. Примерно 600 миллионов долларов канадские власти выделили на гуманитарные инициативы, а около 5 миллиардов - на военную помощь, следует из открытых данных. Таким образом, общая сумма канадского финансирования Украины достигла 14,4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20260204/gosdolg-867193217.html
канада
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, канада, украина
Мировая экономика, КАНАДА, УКРАИНА
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов
Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов, из них 8,8 миллиарда долларов является прямым финансированием украинского бюджета, подсчитало РИА Новости на основе данных украинского минфина и из открытых источников.
Согласно данным украинского минфина, Канада
за последние четыре года перевела в украинский бюджет 5,4 миллиарда долларов.
Кроме того, еще около 3,4 миллиарда долларов страна перевела в рамках кредита "Большой семерки" под доходы от замороженных российских активов.
Примерно 600 миллионов долларов канадские власти выделили на гуманитарные инициативы, а около 5 миллиардов - на военную помощь, следует из открытых данных.
Таким образом, общая сумма канадского финансирования Украины
достигла 14,4 миллиарда долларов.
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года