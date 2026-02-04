Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов - 04.02.2026, ПРАЙМ
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов - 04.02.2026, ПРАЙМ
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов
Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов, из них 8,8 миллиарда долларов является прямым финансированием украинского... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T23:27+0300
2026-02-04T23:27+0300
мировая экономика
канада
украина
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов, из них 8,8 миллиарда долларов является прямым финансированием украинского бюджета, подсчитало РИА Новости на основе данных украинского минфина и из открытых источников. Согласно данным украинского минфина, Канада за последние четыре года перевела в украинский бюджет 5,4 миллиарда долларов. Кроме того, еще около 3,4 миллиарда долларов страна перевела в рамках кредита "Большой семерки" под доходы от замороженных российских активов. Примерно 600 миллионов долларов канадские власти выделили на гуманитарные инициативы, а около 5 миллиардов - на военную помощь, следует из открытых данных. Таким образом, общая сумма канадского финансирования Украины достигла 14,4 миллиарда долларов.
канада
украина
23:27 04.02.2026
 
Канада с 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов

Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Канада с февраля 2022 года передала Украине помощь на 14,4 миллиарда долларов, из них 8,8 миллиарда долларов является прямым финансированием украинского бюджета, подсчитало РИА Новости на основе данных украинского минфина и из открытых источников.
Согласно данным украинского минфина, Канада за последние четыре года перевела в украинский бюджет 5,4 миллиарда долларов.
Кроме того, еще около 3,4 миллиарда долларов страна перевела в рамках кредита "Большой семерки" под доходы от замороженных российских активов.
Примерно 600 миллионов долларов канадские власти выделили на гуманитарные инициативы, а около 5 миллиардов - на военную помощь, следует из открытых данных.
Таким образом, общая сумма канадского финансирования Украины достигла 14,4 миллиарда долларов.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года
