Эксперт предупредила о снижении зарплаты за январь - 04.02.2026
Эксперт предупредила о снижении зарплаты за январь
2026-02-04T01:52+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Заработная плата за январь может значительно уменьшиться из-за взятого в рабочие дни января больничного, причем чем больше зарплата, тем сильнее будет размер потери, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе всего 15 рабочих дней, поэтому сумма оплаты за каждый отработанный день для работников на окладе оказывается выше, чем в большинстве других месяцев года, а также выше среднего уровня за два предшествующих года. Это может привести к снижению общей суммы выплат, полученных сотрудником за месяц", - сказала Подольская. Она уточнила, что для определения размера пособия по временной нетрудоспособности в качестве расчетного берется период за два последних года. Однако размер больничных выплат зависит не только от дохода за этот период, но и от страхового стажа, а также от основания выдачи больничного листа. "Наиболее заметным снижение будет для работников, находившихся на больничном в январе и получающих годовой доход выше предельной базы для начисления страховых взносов (2,225 млн рублей в 2024 году и 2,759 млн рублей в 2025 году). Для них в 2026 году установлен максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности — 6 827 рублей в день", - уточнила эксперт. По подсчетам, для россиян с такими доходами отработанный день в январе будет стоить как минимум в два раза дороже размера больничных выплат за один день. При уходе за заболевшим ребёнком в возрасте до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. В случае лечения ребенка старше восьми лет размер выплаты зависит от формы лечения и продолжительности больничного, добавила Подольская.
2026
01:52 04.02.2026
 
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Заработная плата за январь может значительно уменьшиться из-за взятого в рабочие дни января больничного, причем чем больше зарплата, тем сильнее будет размер потери, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе всего 15 рабочих дней, поэтому сумма оплаты за каждый отработанный день для работников на окладе оказывается выше, чем в большинстве других месяцев года, а также выше среднего уровня за два предшествующих года. Это может привести к снижению общей суммы выплат, полученных сотрудником за месяц", - сказала Подольская.
Она уточнила, что для определения размера пособия по временной нетрудоспособности в качестве расчетного берется период за два последних года. Однако размер больничных выплат зависит не только от дохода за этот период, но и от страхового стажа, а также от основания выдачи больничного листа.
"Наиболее заметным снижение будет для работников, находившихся на больничном в январе и получающих годовой доход выше предельной базы для начисления страховых взносов (2,225 млн рублей в 2024 году и 2,759 млн рублей в 2025 году). Для них в 2026 году установлен максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности — 6 827 рублей в день", - уточнила эксперт.
По подсчетам, для россиян с такими доходами отработанный день в январе будет стоить как минимум в два раза дороже размера больничных выплат за один день. При уходе за заболевшим ребёнком в возрасте до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. В случае лечения ребенка старше восьми лет размер выплаты зависит от формы лечения и продолжительности больничного, добавила Подольская.
 
Заголовок открываемого материала