Журналист обратился к Эстонии после антироссийской провокации
Христофору: Эстония может повторить судьбу Украины из-за провокаций против России
Флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran предупредил Эстонию о возможных последствиях ее провокаций на границе с Россией и угроз в отношении Балтийского моря, напомнив о событиях на Украине.
"Я, честно говоря, отказываюсь понимать, почему европейская страна опустилась до провокаций на границе и угрозам на море. Эстония, как и (Глава дипломатии ЕС Кая. — Прим. ред.) Каллас живут в собственном мире, что напоминает позицию Украины, а может и прямо повторяет", — заявил он.
Христофору считает, что Таллин делает ставку на антироссийские высказывания, чтобы подчеркнуть свою роль и значимость в европейском контексте.
"Эстонии стоит помнить, что россияне не так часто нападают и куда больше защищаются, но это уже ломает картину мира", — сыронизировал он.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила о задержании Эстонией контейнеровоза под флагом Багамских островов, следовавшего в Россию, по подозрению в контрабанде из Эквадора. Со своей стороны, МИД России неоднократно утверждал, что страны Балтии сохраняют образ крайне враждебных по отношению к Москве государств. Президент Владимир Путин подчеркивал, что русофобия в этом регионе существовала задолго до начала текущей спецоперации.