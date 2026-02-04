Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/evrozona-867173552.html
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне - 04.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 1,9% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T08:32+0300
2026-02-04T08:32+0300
мировая экономика
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa6a946d6a121aa72e0506830fc6853.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 1,9% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в среду, 4 февраля, в 13.00 мск. В 12.00 мск компания S&amp;P Global обнародует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Аналитики полагают, что в январе он остался на уровне декабря в 51,5 пункта, как и показывала предварительная оценка. В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США в январе. Аналитики считают, что показатель вырос на 48 тысяч. В 18.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует макростатистику по США. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в январе опустился до 53,5% с уровня декабря в 54,4%. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 января. За неделю, завершившуюся 23 января, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 423,8 миллиона баррелей
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e14c0f09d182162fbdff73d65ef7d3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, евростат
Мировая экономика, США, Евростат
08:32 04.02.2026
 
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне

Годовая инфляция в еврозоне, предварительно, по итогам января замедлилась до 1,7%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Денежные купюры и монеты евро. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 1,9% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в среду, 4 февраля, в 13.00 мск.
В 12.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Аналитики полагают, что в январе он остался на уровне декабря в 51,5 пункта, как и показывала предварительная оценка.
В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США в январе. Аналитики считают, что показатель вырос на 48 тысяч.
В 18.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует макростатистику по США. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в январе опустился до 53,5% с уровня декабря в 54,4%.
В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 января. За неделю, завершившуюся 23 января, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 423,8 миллиона баррелей
 
Мировая экономикаСШАЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала