Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне - 04.02.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне

04.02.2026

мировая экономика

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 1,9% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в среду, 4 февраля, в 13.00 мск. В 12.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Аналитики полагают, что в январе он остался на уровне декабря в 51,5 пункта, как и показывала предварительная оценка. В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США в январе. Аналитики считают, что показатель вырос на 48 тысяч. В 18.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует макростатистику по США. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в январе опустился до 53,5% с уровня декабря в 54,4%. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 января. За неделю, завершившуюся 23 января, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 423,8 миллиона баррелей

2026

