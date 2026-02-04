Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/fas-867188762.html
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина - 04.02.2026, ПРАЙМ
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T20:08+0300
2026-02-04T20:08+0300
бизнес
россия
рф
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5c15c92dd656ab18485837948cac5496.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина. Ведомство оценит обоснованность установления ими оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении. Там уточнили, что организации из 16 субъектов РФ должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году. Помимо этого, если оптово-отпускная цена с начала 2026 года повысилась, производители должны передать ведомству информацию о причинах. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
https://1prime.ru/20260129/fas-867017561.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_a754ca6b00366dc8fb62e0b2c26db4f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, промышленность
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Промышленность
20:08 04.02.2026
 
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина

ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина для проверки обоснованности цен

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство.
"ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина. Ведомство оценит обоснованность установления ими оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что организации из 16 субъектов РФ должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году.
Помимо этого, если оптово-отпускная цена с начала 2026 года повысилась, производители должны передать ведомству информацию о причинах.
При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи
29 января, 17:08
 
БизнесРОССИЯРФПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала