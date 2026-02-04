https://1prime.ru/20260204/fas-867188762.html

ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина

ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина - 04.02.2026, ПРАЙМ

ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T20:08+0300

2026-02-04T20:08+0300

2026-02-04T20:08+0300

бизнес

россия

рф

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5c15c92dd656ab18485837948cac5496.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина. Ведомство оценит обоснованность установления ими оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении. Там уточнили, что организации из 16 субъектов РФ должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году. Помимо этого, если оптово-отпускная цена с начала 2026 года повысилась, производители должны передать ведомству информацию о причинах. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

https://1prime.ru/20260129/fas-867017561.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, промышленность