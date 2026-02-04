https://1prime.ru/20260204/fas-867188762.html
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина - 04.02.2026, ПРАЙМ
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T20:08+0300
2026-02-04T20:08+0300
2026-02-04T20:08+0300
бизнес
россия
рф
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5c15c92dd656ab18485837948cac5496.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина. Ведомство оценит обоснованность установления ими оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении. Там уточнили, что организации из 16 субъектов РФ должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году. Помимо этого, если оптово-отпускная цена с начала 2026 года повысилась, производители должны передать ведомству информацию о причинах. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
https://1prime.ru/20260129/fas-867017561.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_a754ca6b00366dc8fb62e0b2c26db4f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, промышленность
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Промышленность
ФАС проверит обоснованность цен у крупнейших производителей маргарина
ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина для проверки обоснованности цен
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям маргарина, чтобы проверить обоснованность цен, сообщило ведомство.
"ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина. Ведомство оценит обоснованность установления ими оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что организации из 16 субъектов РФ
должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году.
Помимо этого, если оптово-отпускная цена с начала 2026 года повысилась, производители должны передать ведомству информацию о причинах.
При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи