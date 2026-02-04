https://1prime.ru/20260204/finlyandiya-867172113.html
В Финляндии оценили новый план по Украине
2026-02-04T07:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2993b30c24a3d03cc805e0ee52a76a1c.jpg
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Финское издание Yle сообщает, что новый план США и Европы на случай нарушения мира на Украине кажется неопределенным и недостаточно конкретным, что может оказаться непродуктивным для Киева."Исследователи, опрошенные Yle, считают, что план расплывчат, судя по обнародованной информации", — говорится в материале.Доцент Шведского университета обороны Илмари Кяйхо полагает, что в плане не учтены практические препятствия, которые могут возникнуть у так называемой "коалиции желающих" в противостоянии с Россией."Остается открытым вопрос о том, что на практике предпримет западная коалиция желающих в отношении нарушений режима прекращения огня, и, прежде всего, почему они думают, что будут готовы к войне против России", — пояснил он.Эксперт уверен, что на данный момент Запад не способен вступать в военные действия с Россией и в будущем вряд ли изменит эту позицию. Экс-советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки подчеркивает, что сложности в организации защиты Украины создают неопределенность относительно шагов в случае нарушения перемирия. ""Украинцы надеются, что европейцы выполнят свои обещания, а затем надеются, что американцы выполнят свои обещания", — сыронизировал он.Согласно британской газете Financial Times, США и европейские страны готовы дать военный ответ, если мир на Украине будет нарушен. Сообщается, что при длительных нарушениях режима прекращения огня западные державы планируют отправить военные силы. МИД России неоднократно заявляло, что размещение войск государств-членов НАТО на территории Украины неприемлемо и может привести к обострению конфликта. Подобные высказывания о возможной дислокации сил альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других странах Европы, расцениваются как провокационное продолжение военных действий. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, избегая временных перемирий. Он считает, что достичь этого можно лишь устранив основные причины конфликта: угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и притеснение русскоязычных граждан на Украине.
