Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии из-за Украины - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/finlyandiya-867179573.html
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии из-за Украины
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии из-за Украины - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии из-за Украины
Конфликт на территории Украины вызвал в Финляндии рост потребности в услугах переводчиков для экстренных служб, передает Yle. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T12:27+0300
2026-02-04T12:27+0300
украина
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Конфликт на территории Украины вызвал в Финляндии рост потребности в услугах переводчиков для экстренных служб, передает Yle. "Количество обращений на иностранных языках возросло, и вместе с этим увеличилась необходимость в переводе вызовов. &lt;…&gt; Потребность серьезно выросла после начала украинского конфликта", — говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз службы экстренной помощи.Согласно данным, в 2025 году переводы потребовались 1844 раза, при этом наибольшее количество обращений было зафиксировано для русского, украинского и арабского языков. В декабре 2024 года агентство STT, ссылаясь на миграционное ведомство (Migri), отметило возможность принятия Финляндией решения о возвращении беженцев на территорию Украины. Как сообщил глава отдела по депортации Migri Олли Коскипиртти, новая политика в отношении мигрантов исходит из того, что в Украине есть области, не затронутые конфликтом, и люди могут туда вернуться.
https://1prime.ru/20260203/finlyandiya-867155805.html
украина
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, финляндия
УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ
12:27 04.02.2026
 
"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии из-за Украины

Yle: в Финляндии увеличился спрос на переводчиков в службы экстренной помощи из-за Украины

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Конфликт на территории Украины вызвал в Финляндии рост потребности в услугах переводчиков для экстренных служб, передает Yle.
"Количество обращений на иностранных языках возросло, и вместе с этим увеличилась необходимость в переводе вызовов. <…> Потребность серьезно выросла после начала украинского конфликта", — говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз службы экстренной помощи.
Согласно данным, в 2025 году переводы потребовались 1844 раза, при этом наибольшее количество обращений было зафиксировано для русского, украинского и арабского языков.
В декабре 2024 года агентство STT, ссылаясь на миграционное ведомство (Migri), отметило возможность принятия Финляндией решения о возвращении беженцев на территорию Украины. Как сообщил глава отдела по депортации Migri Олли Коскипиртти, новая политика в отношении мигрантов исходит из того, что в Украине есть области, не затронутые конфликтом, и люди могут туда вернуться.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление о Путине
Вчера, 17:10
 
УКРАИНАФИНЛЯНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала