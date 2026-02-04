https://1prime.ru/20260204/finlyandiya-867179573.html

"Серьезно выросла". СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии из-за Украины

Конфликт на территории Украины вызвал в Финляндии рост потребности в услугах переводчиков для экстренных служб, передает Yle. | 04.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Конфликт на территории Украины вызвал в Финляндии рост потребности в услугах переводчиков для экстренных служб, передает Yle. "Количество обращений на иностранных языках возросло, и вместе с этим увеличилась необходимость в переводе вызовов. <…> Потребность серьезно выросла после начала украинского конфликта", — говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз службы экстренной помощи.Согласно данным, в 2025 году переводы потребовались 1844 раза, при этом наибольшее количество обращений было зафиксировано для русского, украинского и арабского языков. В декабре 2024 года агентство STT, ссылаясь на миграционное ведомство (Migri), отметило возможность принятия Финляндией решения о возвращении беженцев на территорию Украины. Как сообщил глава отдела по депортации Migri Олли Коскипиртти, новая политика в отношении мигрантов исходит из того, что в Украине есть области, не затронутые конфликтом, и люди могут туда вернуться.

