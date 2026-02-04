Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Индии обсудил с госсекретарем США вопросы партнерства - 04.02.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Индии обсудил с госсекретарем США вопросы партнерства
2026-02-04T07:09+0300
2026-02-04T07:09+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, находящийся с визитом в США, заявил, что обсудил с госсекретарем Марко Рубио вопросы стратегического партнерства двух стран, в частности темы энергетики, ядерной сферы и обороны. "Состоялась обстоятельная беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, региональные и глобальные проблемы. В рамках обсуждения аспектов стратегического партнерства между Индией и США были затронуты вопросы торговли, энергетики, ядерной сферы, обороны, критически важных полезных ископаемых и технологий", - написал Джайшанкар в соцсети X. Он добавил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о скорейшем проведении заседаний различных механизмов для продвижения общих интересов. Прошедшая встреча стала первой после объявления о торговом соглашении между Индией и США. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
07:09 04.02.2026
 
Глава МИД Индии обсудил с госсекретарем США вопросы партнерства

Глава МИД Индии Джайшанкар обсудил с госсекретарем США Рубио вопросы сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, находящийся с визитом в США, заявил, что обсудил с госсекретарем Марко Рубио вопросы стратегического партнерства двух стран, в частности темы энергетики, ядерной сферы и обороны.
"Состоялась обстоятельная беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, региональные и глобальные проблемы. В рамках обсуждения аспектов стратегического партнерства между Индией и США были затронуты вопросы торговли, энергетики, ядерной сферы, обороны, критически важных полезных ископаемых и технологий", - написал Джайшанкар в соцсети X.
Он добавил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о скорейшем проведении заседаний различных механизмов для продвижения общих интересов.
Прошедшая встреча стала первой после объявления о торговом соглашении между Индией и США.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
 
