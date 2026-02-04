https://1prime.ru/20260204/goroda-867168520.html
Названы самые популярные города для поездок на февральские праздники
2026-02-04T01:46+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Лидерами по спросу на жилье в период февральских праздников стали Москва, Санкт-Петербург, а также арктические направления, рассказала РИА Новости исполнительный директор платформы Bronevik.com (член Российского союза туриндустрии) Марина Гончаренко.
"Лидерами по количеству бронирований на февральские праздники остаются крупнейшие туристические центры страны – Москва и Санкт-Петербург. На них приходится 14% и 13% от всех ранних бронирований туристического жилья соответственно", - сообщила Гончаренко.
Она отмечает, что в период февральских праздников крупные города востребованы не только у туристов, но и у местных жителей, которые хотят прочувствовать атмосферу праздника в своем городе.
При этом конец зимы считается одним из лучших периодов для поездок на Север: туристов привлекают арктические пейзажи, снежные активности и возможность увидеть северное сияние. "Мурманск и Териберка заняли третье и четвертое места в рейтинге с долями 12% и 5%", - добавила она. На пятом месте Хужир - байкальский поселок на острове Ольхон, куда едут за "зимней экзотикой".
Топ-10 направлений дополняют города для коротких поездок - Казань, Нижний Новгород, а также курорты Эстосадок, Сочи и Кисловодск.
