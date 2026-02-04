https://1prime.ru/20260204/goroda-867168520.html

Названы самые популярные города для поездок на февральские праздники

Названы самые популярные города для поездок на февральские праздники - 04.02.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные города для поездок на февральские праздники

Лидерами по спросу на жилье в период февральских праздников стали Москва, Санкт-Петербург, а также арктические направления, рассказала РИА Новости... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T01:46+0300

2026-02-04T01:46+0300

2026-02-04T01:46+0300

туризм

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

казань

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867168520.jpg?1770158791

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Лидерами по спросу на жилье в период февральских праздников стали Москва, Санкт-Петербург, а также арктические направления, рассказала РИА Новости исполнительный директор платформы Bronevik.com (член Российского союза туриндустрии) Марина Гончаренко. "Лидерами по количеству бронирований на февральские праздники остаются крупнейшие туристические центры страны – Москва и Санкт-Петербург. На них приходится 14% и 13% от всех ранних бронирований туристического жилья соответственно", - сообщила Гончаренко. Она отмечает, что в период февральских праздников крупные города востребованы не только у туристов, но и у местных жителей, которые хотят прочувствовать атмосферу праздника в своем городе. При этом конец зимы считается одним из лучших периодов для поездок на Север: туристов привлекают арктические пейзажи, снежные активности и возможность увидеть северное сияние. "Мурманск и Териберка заняли третье и четвертое места в рейтинге с долями 12% и 5%", - добавила она. На пятом месте Хужир - байкальский поселок на острове Ольхон, куда едут за "зимней экзотикой". Топ-10 направлений дополняют города для коротких поездок - Казань, Нижний Новгород, а также курорты Эстосадок, Сочи и Кисловодск.

москва

санкт-петербург

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, российский союз туриндустрии