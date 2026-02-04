https://1prime.ru/20260204/gosdolg-867193217.html

ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года

2026-02-04T22:59+0300

мировая экономика

финансы

украина

ес

всемирный банк

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Госдолг Украины перед внешними кредиторами в прошлом году вырос на рекордные 45,5 миллиарда долларов, при этом 95% этой суммы пришлось на Европейский союз, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина. Так, в прошлом году задолженность Украины перед нерезидентами подскочила на 45,5 миллиарда долларов, достигнув максимальных за все время 160,4 миллиарда долларов. Предыдущий максимум по приросту внешних обязательств пришелся на 2023 год - тогда они увеличились сразу на 31,2 миллиарда долларов. В расчете к ВВП украинский госдолг перед нерезидентами по итогам прошлого года вырос до максимальных за все время 76,5% ВВП. Еще годом ранее показатель составлял 60,3%, а в 2021 году - лишь 23,9%. Крупнейшим же кредитором стал Евросоюз - в прошлом году объединение перечислило Украине 38,7 миллиарда долларов, в результате чего общая задолженность перед европейцами выросла до 82,7 миллиарда долларов. Еще на 3,5 миллиарда долларов вырос госдолг Украины за счет евробондов, примерно на 1,2 миллиарда - перед Всемирным банком.

