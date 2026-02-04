Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года - 04.02.2026, ПРАЙМ
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года
Госдолг Украины перед внешними кредиторами в прошлом году вырос на рекордные 45,5 миллиарда долларов, при этом 95% этой суммы пришлось на Европейский союз,... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T22:59+0300
2026-02-04T22:59+0300
мировая экономика
финансы
украина
ес
всемирный банк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Госдолг Украины перед внешними кредиторами в прошлом году вырос на рекордные 45,5 миллиарда долларов, при этом 95% этой суммы пришлось на Европейский союз, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина. Так, в прошлом году задолженность Украины перед нерезидентами подскочила на 45,5 миллиарда долларов, достигнув максимальных за все время 160,4 миллиарда долларов. Предыдущий максимум по приросту внешних обязательств пришелся на 2023 год - тогда они увеличились сразу на 31,2 миллиарда долларов. В расчете к ВВП украинский госдолг перед нерезидентами по итогам прошлого года вырос до максимальных за все время 76,5% ВВП. Еще годом ранее показатель составлял 60,3%, а в 2021 году - лишь 23,9%. Крупнейшим же кредитором стал Евросоюз - в прошлом году объединение перечислило Украине 38,7 миллиарда долларов, в результате чего общая задолженность перед европейцами выросла до 82,7 миллиарда долларов. Еще на 3,5 миллиарда долларов вырос госдолг Украины за счет евробондов, примерно на 1,2 миллиарда - перед Всемирным банком.
украина
мировая экономика, финансы, украина, ес, всемирный банк
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, ЕС, Всемирный банк
22:59 04.02.2026
 
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года

Госдолг Украины перед внешними кредиторами в 2025 году вырос на рекордные $45,5 млрд

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Госдолг Украины перед внешними кредиторами в прошлом году вырос на рекордные 45,5 миллиарда долларов, при этом 95% этой суммы пришлось на Европейский союз, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина.
Так, в прошлом году задолженность Украины перед нерезидентами подскочила на 45,5 миллиарда долларов, достигнув максимальных за все время 160,4 миллиарда долларов. Предыдущий максимум по приросту внешних обязательств пришелся на 2023 год - тогда они увеличились сразу на 31,2 миллиарда долларов.
В расчете к ВВП украинский госдолг перед нерезидентами по итогам прошлого года вырос до максимальных за все время 76,5% ВВП. Еще годом ранее показатель составлял 60,3%, а в 2021 году - лишь 23,9%.
Крупнейшим же кредитором стал Евросоюз - в прошлом году объединение перечислило Украине 38,7 миллиарда долларов, в результате чего общая задолженность перед европейцами выросла до 82,7 миллиарда долларов.
Еще на 3,5 миллиарда долларов вырос госдолг Украины за счет евробондов, примерно на 1,2 миллиарда - перед Всемирным банком.
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАЕСВсемирный банк
 
 
